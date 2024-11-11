Перечислены популярные бренды российских ноутбуков к Черной пятнице

Ноутбук этого бренда можно взять, как за 20 тысяч, так и за 100 тысяч рублей. Например, Irbis 15NBC1014 с операционной системой Windows 11, диагональю экрана 15,6 дюймов, процессором Intel Celeron N5100, памятью 8 Гб / 256 Гб на Ozon стоит 20 091 рубль, на Wildberries — 23 544 рубля, на Яндекс Маркете — 24 140 рублей, на Мегамаркете — 25 825 рублей.