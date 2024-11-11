Перечислены популярные бренды российских ноутбуков к Черной пятнице

OSiO
Компания имеет 32-летний опыт работы в российском IT-бизнесе. Самым бюджетным предложением OSiO на рынке является OSiO focusline f140a-001 без операционной системы, с диагональю экрана 14 дюймов, процессором Ryzen 5 и паматью 8Гб/256 Гб. Так, на Wildberries такой ноутбук стоит 35 330 рублей, на Ozon — 38 258 рублей, на Яндекс Маркете — 43 673 рубля, а на Мегамаркете — 49 778 рублей.
Самый дорогой ноутбук, который предлагает компания — OSiO CyberLine C160i-004 без операционной системы, с диагональю экрана 16 дюймов, процессором Intel Core i5 и памятью 16 Гб / 512 Гб. На Wildberries его можно купить за 112 491 рубль, на Яндекс Маркете — 148 848 рублей.
Digma
Международная команда исследований и разработок компании DIGMA располагает 30-летним опытом работы в сфере электроники и доступом к передовым технологиям, которые внедряются в их продукцию. Штаб-квартира DIGMA расположена в Москве, инженеры и основная часть производственных мощностей базируются в Шэньчжэне, известном как центр высоких технологий.
Компания предлагает бюджетные варианты ноутбуков. Так, например, Digma EVE C4403 без операционной системы, с диагональю экрана 16 дюймов, процессором Intel Celeron и памятью 4 Гб / 128 Гб минимально стоит 14 889 рублей (Ozon), максимально — 16 800 (Мегамаркет). На Яндекс Маркете и Wildberries ноутбук можно вязть за 15 378 и 15 719 рублей соответственно.
Digma Pro Fortis M без операционной системы, с диагональю экрана 15,6 дюймов, процессором Intel Celeron N4000 и памятью 16 Гб / 512 Гб на Ozon продается за 69 585 рублей, на Wildberries — за 46 175 рублей, а на мегамаркете — за 55 585 рублей.
Irbis
Многопрофильный бренд IRBIS предлагает современные и надежные ноутбуки. Продукция компании включена в реестр Минпромторга и имеет необходимую сертификацию Astra Linux. С 2022 году IRBIS выпускает ноутбуки для корпоративного сегмента с дополнительными функциями для бизнеса и работы.
Ноутбук этого бренда можно взять, как за 20 тысяч, так и за 100 тысяч рублей. Например, Irbis 15NBC1014 с операционной системой Windows 11, диагональю экрана 15,6 дюймов, процессором Intel Celeron N5100, памятью 8 Гб / 256 Гб на Ozon стоит 20 091 рубль, на Wildberries — 23 544 рубля, на Яндекс Маркете — 24 140 рублей, на Мегамаркете — 25 825 рублей.
При этом цена на Irbis 15NBC1011 без операционной системы, с диагональю экрана 15,6 дюймов, процессором Ryzen 5, памятью 16 Гб / 512 Гб составит на Яндекс Маркете 98 698 рублей, на Мегамаркете 97 205 рублей, на Ozon — 100 720 рублей.
Fplus
Российская компания Fplus, специализирующаяся на производстве ноутбуков, является частью крупного IT-холдинга Fplus. Бюджетный ноутбук этого бренда — F+ FLAPTOP I-Series с ОС Windows 11, диагональю экрана 15,6 дюймов, процессором Intel Core i3, памятью 8 Гб / 256 Гб. На Wildberries такой ноутбук предлагается за 32 474 рубля, на Яндекс Маркете и Мегамаркете — за 35 999 рублей, на Ozon — за 37 388 рублей.
F+ FLAPTOP R Silver, отличающийся от вышеупомянутого только процессором Ryzen 7, будет стоить немного дороже: 49 573 рубля на Ozon, 50 217 рублей на Яндекс Маркете, 56 500 рублей на Мегамаркете.
Aquarius
«Аквариус» разрабатывает и производит компьютерную технику и ИТ-решения. Ноутбуки компании предложены в разной ценовой категории. Так, Aquarius Cmp NS685U R11 без ОС, с диагональю экрана 15,6 дюймов, процессором Intel i3−1125G4 и памятью 8 Гб / 256 Гб на Яндекс Маркете будет стоить 23 335 рублей, на Мегамаркете — 26 062 рубля, на Wildberries — 27 723 рубля, на Ozon — 30 005 рублей.
Aquarius Cmp NS483 исполнение 2 без ОС, с диагональю экрана 14 дюймов, процессором Intel Core i5, памятью 16 Гб / 256 Гб на Яндекс Маркете стоит 45 023 рубля, на Ozon 83 441 рубль, на Мегамаркете — 137 833 рубля.
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