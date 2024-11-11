Россиянам напомнили о празднике для экономистов

До 2011 года россияне не отмечали дней работников финансовой сферы на национальном уровне. В тот год появился День финансиста. День экономиста ввели немного позднее — в 2015 году.
В то время Вольное экономическое общество предложило дополнить перечень профессиональных праздников Днем экономиста. Дату предложили не случайную. В этот день, 11 ноября 1765 года (31 октября по старому стилю) в России учредили первую общественную организацию, призванную активизировать экономическое развитие государства — Императорское вольное экономическое общество.
Официальная дата празднования Дня экономиста утверждена приказом Минэкономразвития России от 24.11.2015 N 876 «Об установлении профессионального праздника — Дня экономиста».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».