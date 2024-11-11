Рельсы разгружают от денег. Инвестпрограмму ОАО РЖД до 2030 года предлагается секвестрировать

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что ОАО РЖД в 2024 году уступило значимую часть грузовой базы автотранспорту. До 2022 года, говорит эксперт, за счет дифференцированных тарифов и повышения качества услуг многие грузы удавалось вернуть. Но сейчас фокус деятельности ОАО РЖД сместился: монополия становится прежде всего инфраструктурной компанией, а в перевозочной деятельности стала сильно отставать, говорит эксперт. Плюс к тому, отмечает господин Бурмистров, ОАО РЖД проигрывает борьбу за кадры. С учетом этих факторов, а также того, что, возможно, грузовая база по экспорту угля, особенно после 2030 года, переоценена вследствие бурного развития в Китае возобновляемой энергетики, видится, что инвестпрограмму можно пересмотреть, в том числе в части Восточного полигона, считает он. Как отмечает эксперт, пример частной Тихоокеанской железной дороги (от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до терминала «Порт Эльга» в Хабаровском крае) показывает, что есть более эффективные альтернативы сети ОАО РЖД. Плюсом Михаил Бурмистров считает сохранение инвестиций в закупку подвижного состава, хотя, по его мнению, с учетом роста стоимости локомотивов затраты должны были вырасти.