Путин поручил увеличить выплаты для погашения ипотеки многодетным на Чукотке

«С учетом ранее данного поручения увеличить с 1 июля 2024 года до 1 миллиона рублей выплату на цели погашения кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения третьего и последующих детей семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и других субъектах Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу», — сказано в тексте поручения.