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Путин поручил увеличить выплаты для погашения ипотеки многодетным на Чукотке

Правительство увеличит до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей на Чукотке. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, текст документа размещен на сайте Кремля.

Источник: Freepik

«С учетом ранее данного поручения увеличить с 1 июля 2024 года до 1 миллиона рублей выплату на цели погашения кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения третьего и последующих детей семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и других субъектах Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу», — сказано в тексте поручения.

Отмечается, что срок исполнения — до 15 ноября 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».