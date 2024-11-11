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Путин поручил принять законы о международных ТОР на Дальнем Востоке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить принятие федеральных законов, определяющих механизм создания и функционирования международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Обеспечить принятие федеральных законов, определяющих механизм создания и функционирования международных территорий опережающего развития, предусмотрев для доработки проектов таких федеральных законов проведение анализа условий преференциальных режимов, действующих в Дальневосточном федеральном округе, в сравнении с аналогичными режимами, действующими на территории Китайской Народной Республики в районах, граничащих с Российской Федерацией», — говорится в документе.

Срок реализации до 15 апреля 2025 года.

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что механизм международной территории опережающего развития будет иметь закрытый реестр, который позволит сохранить в тайне соинвесторов.

Также Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, призывал Госдуму и правительство ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.