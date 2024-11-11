Путин поручил принять законы о международных ТОР на Дальнем Востоке

«Обеспечить принятие федеральных законов, определяющих механизм создания и функционирования международных территорий опережающего развития, предусмотрев для доработки проектов таких федеральных законов проведение анализа условий преференциальных режимов, действующих в Дальневосточном федеральном округе, в сравнении с аналогичными режимами, действующими на территории Китайской Народной Республики в районах, граничащих с Российской Федерацией», — говорится в документе.
Срок реализации до 15 апреля 2025 года.
Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что механизм международной территории опережающего развития будет иметь закрытый реестр, который позволит сохранить в тайне соинвесторов.
Также Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, призывал Госдуму и правительство ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.