Путин поручил принять законы о международных ТОР на Дальнем Востоке

«Обеспечить принятие федеральных законов, определяющих механизм создания и функционирования международных территорий опережающего развития, предусмотрев для доработки проектов таких федеральных законов проведение анализа условий преференциальных режимов, действующих в Дальневосточном федеральном округе, в сравнении с аналогичными режимами, действующими на территории Китайской Народной Республики в районах, граничащих с Российской Федерацией», — говорится в документе.