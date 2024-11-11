Производство и необходимость: в России рухнула выдача промышленной ипотеки

В 2024 году банки выдали бизнесу всего 205 льготных кредитов по программе промышленной ипотеки — на расширение производственных площадей, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Это в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Среди причин — ужесточение условий в апреле 2024-го, уменьшение субсидирования кредитов со стороны государства и введение плавающей процентной ставки. При этом бизнес заинтересован в подобных кредитах, отметили эксперты. Почему промышленная ипотека не стала работающим инструментом — в материале «Известий».