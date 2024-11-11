Предпосылки для восстановления

В октябре нетто-приток капитала в глобальные фонды, ориентированные на инвестиции в физическое золото, составил 4,3 млрд долларов США, а активы под управлением этих фондов (AUM) и запасы в золоте достигли соответственно 286 млрд долларов и 3244 тонн золота. Приток капитала в фонды продолжается уже шесть месяце подряд на фоне чего котировки золота в конце октября обновили исторические максимумы. Тем не менее нельзя исключать, что спрос на золото на данном этапе подпитывается синдромом FOMO (страхом упустить выгоду) у инвесторов, что создает предпосылки для коррекции, если не консолидации, на рынке золота в краткосрочной перспективе.