Отбор газа Европой из ПХГ превысил закачку почти в 10 раз

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 9 ноября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составила 28 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 245 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 93,58% (на 1,19 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 103,87 млрд куб. м газа.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,3 млн куб. м на 11 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки составил 42 млн куб. м.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Однако к концу недели может наступить резкое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 11,5%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,8 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 42% от максимума.
Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $455.