Минтранс и ФАС дали рекомендации перевозчикам по ценообразованию авиабилетов

Ведомства разработали основные положения, которые рекомендовали учитывать при разработке и формировании коммерческих политик.
«Так, в целях предупреждения нарушений антимонопольного законодательства в них должны описываться подходы авиакомпаний к ценообразованию перевозок пассажиров в экономклассе. В документе должна содержаться методика определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов. При этом авиакомпаниям необходимо обосновать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера», — сообщили в ФАС.
Также служба и министерство предложили расширить разнообразие тарифных групп для реализации удобного продуктового предложения дополнительных услуг пассажирам. Перевозчикам нужно представить описание каждой тарифной группы с определенным пакетом дополнительных услуг.
Кроме того, авиакомпаниям нужно разместить на сайтах декларацию о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки. При этом должны быть проработаны подходы к реализации акций и других мероприятий со снижением цен. В совокупности эти меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным, а также повысят осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов.
Ранее, 10 октября, глава Федеральный антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил, что необоснованный рост цен на авиабилеты по России пока не отмечается. Он подчеркнул, что в ФАС внимательно изучают ценообразование на экономклассе, а также рассказал, что было возбуждено дело в отношении одной из крупных компаний, которая не исполнила предупреждение.