Минтранс и ФАС дали рекомендации перевозчикам по ценообразованию авиабилетов

Кроме того, авиакомпаниям нужно разместить на сайтах декларацию о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки. При этом должны быть проработаны подходы к реализации акций и других мероприятий со снижением цен. В совокупности эти меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным, а также повысят осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов.