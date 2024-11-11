Минфин Белоруссии сообщил о планах по госдолгу на 2025 год

«Мы около 300 миллионов долларов в эквиваленте привлечем на внутреннем рынке… Но надо не забывать, что часть долга — это то, что мы переуступали, финансировали отдельные проекты, например, АЭС. И эти средства будут нам возвращаться от реального сектора экономики. Мы ожидаем, что придет не менее 0,5 миллиарда долларов возврата от тех проектов, которые были реализованы ранее», — сказал Селиверстов.