Минфин Белоруссии сообщил о планах по госдолгу на 2025 год

«Суммы (госдолга на следующий год) немаленькие. Порядка 10 миллиардов белорусских рублей (около 3 миллиардов долларов) — это объем погашения государственного долга. Еще около 5 миллиардов белорусских рублей (около 1,5 миллиардов долларов) — это обслуживание. Будем работать над тем, чтобы каким-то образом рефинансировать как на внутреннем рынке, так и на внешнем», — сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь 1» в воскресенье.
Он рассказал, в том числе, о работе с российскими партнерами.
«Где-то поработаем и с нашими российскими коллегами. Плановые цифры по привлечению, которые по ранее достигнутым соглашениям у нас имеются, это около 1 миллиарда белорусских рублей (около 300 миллионов долларов) в эквиваленте. Есть понимание, что это за суммы», — подчеркнул министр.
Он также пояснил, что часть погашенного долга вернется в бюджет от реального сектора экономики.
«Мы около 300 миллионов долларов в эквиваленте привлечем на внутреннем рынке… Но надо не забывать, что часть долга — это то, что мы переуступали, финансировали отдельные проекты, например, АЭС. И эти средства будут нам возвращаться от реального сектора экономики. Мы ожидаем, что придет не менее 0,5 миллиарда долларов возврата от тех проектов, которые были реализованы ранее», — сказал Селиверстов.
Отвечая на вопрос о внешних кредитных программах в 2025 году, министр отметил, что будут продолжены так называемые интеграционные импортозамещающие проекты с РФ. Селиверстов добавил, что в рамках сотрудничества с Китаем продолжится привлечение ресурсов на реализацию проектов в рамках развития китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», в частности, его инфраструктуры.