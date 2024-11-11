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МЭР изучит вопрос запрета параллельного импорта на IT-продукты

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития изучит вопрос запрета параллельного импорта на IT-продукты, которые производят на территории России, сообщили ТАСС в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: Freepik

«Минэкономразвития изучит вопрос запрета параллельного импорта на IT-продукты, которые производят на территории РФ. Конкретные позиции необходимо прорабатывать совместно с Минпромторгом после поступления соответствующих предложений от бизнеса», — отметили в пресс-службе министерства.

С предложением запретить параллельный импорт вычислительной техники выступил председатель совета директоров производителя «Аквариус» Алексей Калинин на форуме «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство». В форуме принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, руководители федеральных министерств, губернаторы регионов, входящих в состав Ассоциации инновационных регионов, и предприниматели «Деловой России».

«Мы предлагаем введение запрета на параллельный импорт, введение прямых запретов закупки нереестровой продукции вместо существующих ограничений для субъектов ФЗ-44 и ФЗ-223. Полученные доходы за счет расширения внутреннего рынка наша отрасль сможет реинвестировать в собственное развитие. Мы готовы взять на себя это обязательство», — отметил Калинин, слова которого приводит пресс-служба «Аквариуса».

Ранее сообщалось, что Минпромторг рассматривает инициативу отрасли об ограничении перечня параллельного импорта в части радиоэлектроники и ведет сбор предложений по конкретным брендам.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке также сообщала, что министерство обсуждает с российскими производителями исключение из перечня более 20 иностранных брендов.