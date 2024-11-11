МЭР изучит вопрос запрета параллельного импорта на IT-продукты

«Мы предлагаем введение запрета на параллельный импорт, введение прямых запретов закупки нереестровой продукции вместо существующих ограничений для субъектов ФЗ-44 и ФЗ-223. Полученные доходы за счет расширения внутреннего рынка наша отрасль сможет реинвестировать в собственное развитие. Мы готовы взять на себя это обязательство», — отметил Калинин, слова которого приводит пресс-служба «Аквариуса».