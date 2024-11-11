Криптобиржа FTX через суд требует у Binance и ее экс-главы токены на $1,8 млрд

Исковое заявление относится к сделке, в рамках которой FTX в июле 2021 года выкупила 20% своих акций у Binance, Чжао Чанпэна и других топ-менеджеров в обмен на токены на сумму $1,76 млрд.
FTX считает сделку мошеннической и требует возврата токенов для пополнения конкурсной массы. По мнению истца, транзакция не должна была состояться.
Сделка, о которой идет речь, отмечает издание, была частью договоренностей с основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом. Напомним, что в настоящее время он отбывает 25-летний тюремный срок за мошенничество.
Чжао Чанпэн покинул компанию Binance в апреле 2024 года и провел четыре месяца в заключении, признав вину в отсутствии адекватных механизмов борьбы с отмыванием денег.
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