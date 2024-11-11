Каким будет курс рубля 12 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль начал неделю укреплением к юаню на Мосбирже и одновременными потерями к доллару. Это связано с динамикой доллара на мировом рынке — после выборов в США индекс американской валюты взлетел выше 105 п. и продолжает подъем. Рубль может получать поддержку за счет перемещения ликвидности из инвалют на фондовый и долговой рынки и в целом на фоне улучшения сентимента к рублевым активам. В то же время цены на нефть снижаются из-за сильного доллара и негативной статистики по импорту черного золота в Китай. В России активизируется традиционный для конца года рост спроса на импорт, что может наращивать давление на рубль в ближайшие недели. Юань в ближайшее время может оставаться подавленным, и рубль способен прожать китайскую валюту к 13,3. Доллар же, вероятно, сохранит силу. Наш прогноз по курсу рубля к юаню — 13,3−13,7, по доллару — 97−99.