Каким будет курс рубля 12 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня продолжил рост, подходя вплотную к 2800 п. При этом цены на нефть снижались, а рубль укреплялся к юаню. Подъем подпитывается ожиданиями снижения напряженности на геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления после смены президента в США.
На мировых рынках в начале недели настроения были в целом позитивными. Сообщения о реализации мер стимулирования в Китае подогревают рост местных биржевых индексов. Вместе с тем, китайский импорт нефти в октябре в шестой раз подряд показал снижение, к сентябрю спад составил около 10%. Цены на нефть реагируют негативно, оставаясь одновременно под давлением сильного доллара.
Завтра ОПЕК выпустит ежемесячный отчет. Выйдут ноябрьские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне. В США Home Depot, AstraZeneca, Shopify Inc, SoftBank Group представят квартальные финотчетности. На российском рынке М. Видео и Ростелеком опубликуют финансовые результаты по МСФО за 3 квартал.
Российский рынок может развивать растущий тренд, продолжая переоценку геополитического риска. Вместе с тем, инвесторы могут более чутко реагировать на новостной фон. Кроме того, в фокусе внимания сохраняются перспективы дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ. Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 ноября — 2725−2825 п.
Рубль начал неделю укреплением к юаню на Мосбирже и одновременными потерями к доллару. Это связано с динамикой доллара на мировом рынке — после выборов в США индекс американской валюты взлетел выше 105 п. и продолжает подъем. Рубль может получать поддержку за счет перемещения ликвидности из инвалют на фондовый и долговой рынки и в целом на фоне улучшения сентимента к рублевым активам. В то же время цены на нефть снижаются из-за сильного доллара и негативной статистики по импорту черного золота в Китай. В России активизируется традиционный для конца года рост спроса на импорт, что может наращивать давление на рубль в ближайшие недели. Юань в ближайшее время может оставаться подавленным, и рубль способен прожать китайскую валюту к 13,3. Доллар же, вероятно, сохранит силу. Наш прогноз по курсу рубля к юаню — 13,3−13,7, по доллару — 97−99.
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