Кадры решают все: как решить проблемы на рынке труда

Никаких просветов
В России в 2025 году разрешение на работу получат 234,9 тыс. квалифицированных иностранных работников, согласно проекту постановления правительства. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году и почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.
Больше всего в мигрантах нуждаются промышленные и строительные предприятия — от них наибольшее количество заявок. О проблеме дефиците кадров говорит и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в столице не хватает около 500 тыс. человек, а к 2025 году дефицит вырастет до 1 млн человек.
Ситуация ухудшается — рабочих рук не хватает, а зарплаты быстро растут, потому что работодатели вынуждены удерживать сотрудников большими выплатами. Об этом постоянно предупреждают представители Банка России.
«Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Здесь ситуация продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться, — отметил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. — Такая ситуация ведет к тому, что будут оставаться высокие темпы роста зарплат, значимо опережающие рост производительности».
Но с другой стороны, это положительный момент для работников — их зарплаты растут, а в случае покрытия дефицита кадров такого роста доходов скорее всего уже не будет.
Найти кадры
Дефицит кадров наблюдается во всех сегментах экономики и в большинстве регионов страны, отмечает Сергей Собянин. «Это такая проблема, которую требуется решать, конечно, не только за счет мигрантов, но за счет и повышения производительности труда, историй с демографией, образованием, подготовкой кадров», — считает Собянин.
По мнению, к.э.н., доцента Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, необходимость в квалифицированной рабочей силе в России высока, и покрыть эту потребность за счет внутренних ресурсов в нынешних условиях непросто. «Привлекать трудовую иностранную силу необходимо, но важно соотносить их с потребностями экономики в отраслевом и региональном срезе. Необходимо в первую очередь повышать мобильность россиян как в территориальном, так профессиональном срезах», — подчеркнула она.
По оценке экономиста, важно активнее стимулировать безработных к получению востребованных профессий, работающих — к формированию дополнительных навыков, которые позволили бы работать в смежных сферах деятельности. Ресурсы молодежи, возрастных работников и мам с детьми используются и резервов здесь не много. Интенсификация труда занятых тоже имеет свои пределы.
«Необходимо сертифицировать профессиональные образовательные документы, полученные за рубежом, в РФ. Это важно, т.к. такие иностранные граждане получают российское гражданство в упрощенном порядке. Спектр деятельности иностранцев широк. Важно формировать для привлеченных из-за рубежа сотрудников достойную трудовую среду», — пояснила Фарида Мирзабалаева.
По ее мнению, решить кадровый дефицит можно за счет переобучения под востребованные профессии и специальности, сокращения структурной безработицы на рынке труда.
«Иностранцы покрыть полностью потребности экономики не смогут. Важно стимулировать внутреннюю мобильность трудоспособного населения», — подчеркнула Фарида Мирзабалаева.
По мнению кандидата экономических наук, научного сотрудника Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александра Арского, растущая экономика России требует рабочих рук, а их количество зависит от спроса на труд широкого спектра квалификаций. Во время застоя в экономике рабочие руки частично замещаются технологиями, механизмами и оборудованием, повышающим производительность труда, сокращая тот рабочий персонал, который эти технологии замещают.
«Однако в условиях растущей экономики, в условиях отсутствия достаточного количества технологий, они замещаются рабочими руками, иногда низкой квалификации», — отметил Александр Арский. По его мнению, кадровую проблему можно решить исключительно за счет российской молодежи: труд рабочего должен быть прославлен и иметь дифференциацию оплаты труда в зависимости от квалификации, один из самых успешных примеров в наши дни — военно-промышленный комплекс.
Какие рабочие руки нужны?
России нужны высококвалифицированные кадры, отмечают экономисты. «Но уровень квалификации подбирается работодателем исходя из производственных задач, устраивать полигон для обучения специалистов “с нуля” работодатели не желают», — пояснил Александр Арский.
Вот и приходится трудовым мигрантам сначала набираться опыта, работая подсобными рабочими. По мнению экономиста, если не будут внедрять прогрессивные технологии повышения производительности труда, критическое положение с нехваткой кадров может сложится в сфере строительства и агропромышленного комплекса уже в перспективе 2030 года. Положение не спасти, если просто завозить массово в страну новые трудовые ресурсы. «Превышение определенных пропорций на рынке труда порождает уже проблемы в социуме», — предупредил Александр Арский.
Ужесточить миграцию
Тем временем власти ужесточают миграционные законы. В начале ноября Совет Федерации одобрил законы о внесудебной блокировке сайтов с предложениями нелегальных услуг для мигрантов и о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Одобрен еще один закон — за организацию незаконной миграции вводится наказание с лишением свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а также для чиновников лишение права занимать определенные должности после наказания.
Одобрен и закон, который ужесточает наказание за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За эти нарушения можно получить наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.
Еще один закон вводит полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме у мигрантов экзаменов на знание русского языка, основ истории и законодательства России. Теперь такие экзамены может принимать только госучреждение.
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