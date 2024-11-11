Кадры решают все: как решить проблемы на рынке труда

Больше всего в мигрантах нуждаются промышленные и строительные предприятия — от них наибольшее количество заявок. О проблеме дефиците кадров говорит и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в столице не хватает около 500 тыс. человек, а к 2025 году дефицит вырастет до 1 млн человек.