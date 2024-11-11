Министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури заявил, что цены на нефть выросли бы, если бы Индия не покупала сырье у России. Чиновник напомнил, что российская нефть никогда не находилась под санкциями. К тому же, многие европейские и азиатские страны закупают у России «гораздо больше сырой нефти, дизельного топлива, СПГ, редкоземельных минералов» и платят за них несколько миллиардов долларов.