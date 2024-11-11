Индия призывает устранить нетарифные барьеры в торговле с Россией

«Торговый баланс РФ и Индии нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого необходимо как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера», — сказал он.
По словам дипломата, ключевой фактор во взаимоотношениях двух стран является «взаимодополняемость экономик». Партнерские отношения Индии, темпы роста которой на несколько десятилетий вперед составят 8%, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов и крупным технологическим лидером, пойдет на пользу им обоим и всему миру.
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани заявил, что товарооборот наших стран находится в хорошем состоянии. Президент также подчеркнул, что последовательно развиваются крупные совместные проекты.
Министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури заявил, что цены на нефть выросли бы, если бы Индия не покупала сырье у России. Чиновник напомнил, что российская нефть никогда не находилась под санкциями. К тому же, многие европейские и азиатские страны закупают у России «гораздо больше сырой нефти, дизельного топлива, СПГ, редкоземельных минералов» и платят за них несколько миллиардов долларов.