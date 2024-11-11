Индекс РТС превысил 900 пунктов впервые с 22 октября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует рост основных индексов. Долларовый индекс РТС поднялся выше 900 пунктов впервые с 22 октября, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10:03 мск, индекс РТС рос на 2,32% — до 900,93 пункта.
К 10:08 индекс РТС замедлил рост и находился на уровне 898,48 пункта (2,04%), индекс Мосбиржи также рос на 2,04% — до 2 790,34 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,77%, до 2 782,97 пункта, индекс РТС — также на 1,77%, до 896,11 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00.