Глобальное укрепление? Каким будет курс рубля после победы Трампа

Доллар США укрепился по отношению к юаню на глобальных рынках после появления первых итогов президентских выборов в США и роста вероятности усиления торговых войн.
«Китайская валюта также ослабла к доллару после новостей о мерах стимулирования китайской экономики, которые оказались менее масштабными, чем ожидали рынки. Итоги выборов в США, вероятно, стали основной причиной позитивных настроений на российском фондовом рынке», — отметила эксперт.
При этом фундаментальные макроэкономические факторы пока не изменились, и высокие процентные ставки по-прежнему будут ограничивать оптимизм инвесторов. Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки в очередной раз подчеркнул преобладание и усиление проинфляционных рисков в экономике.
«Стало известно, что на заседании в октябре совет директоров ЦБ РФ счел недостаточным повышение ключевой ставки до 20%. При этом более решительный шаг — до 22% — было рискованным из-за возможного роста волатильности на финансовых рынках. В связи с этим был выбран промежуточный вариант — повышение ключевой ставки до 21%, сопровождаемое максимально жестким сигналом», — добавила Наталья Ващелюк.
На прошедшей неделе также была опубликована статистика Frank RG по розничному кредитованию. В октябре объем выданных кредитов наличными составил 309 млрд руб. (-28% м/м и −43% г/г), при этом автокредитование также значительно упало в сравнении с рекордным значением сентября до 168 млрд руб. (-32% м/м и +0.4% г/г).
«Безусловно, обсуждать снижение ключевой ставки еще очень рано, но формирование устойчивых дезинфляционных трендов — важная предпосылка для будущего замедления роста цен», — разъяснила специалист.
Пока же высокие рублевые процентные ставки продолжают поддерживать позиции рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в коридоре 97−99 ₽, китайского юаня — 13,5−13,8 ₽
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