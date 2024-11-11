Глобальное укрепление? Каким будет курс рубля после победы Трампа

«Стало известно, что на заседании в октябре совет директоров ЦБ РФ счел недостаточным повышение ключевой ставки до 20%. При этом более решительный шаг — до 22% — было рискованным из-за возможного роста волатильности на финансовых рынках. В связи с этим был выбран промежуточный вариант — повышение ключевой ставки до 21%, сопровождаемое максимально жестким сигналом», — добавила Наталья Ващелюк.