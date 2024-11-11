Главные события финансовых рынков 11 — 17 ноября

Из-за этого спрос на нефть в КНР может снизиться. При этом Китай уже шестой месяц подряд сокращает импорт нефти. Дополнительно на цены давит отчет министерства энергетики США, из которого следует, что коммерческие запасы нефти в стране неделей ранее увеличились на 2,149 млн баррелей, что существенно выше ожиданий рынка.