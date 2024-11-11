Главные события финансовых рынков 11 — 17 ноября

В мире
Как мы и ожидали, ФРС на прошлой неделе понизила процентную ставку на 25 б.п. до 4,5−4,75%. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что снижение ставки может быть более медленным, чем ожидалось ранее.
На этой неделе в США станет известна инфляция за октябрь. Рынок ожидает сохранение текущих темпов роста цен, при этом, годовой показатель может немного подрасти.
По расчетам аналитиков Market Power, на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5836−6110 пунктов.
В России
На этой неделе в России выйдут финальные данные по инфляции за октябрь, а также статистика по платежному балансу за прошлый месяц, исходя из которой, по прогнозам аналитиков Market Power, мы увидим продолжение восстановления импорта.
Резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованное на прошлой неделе, еще раз подтверждает, что вероятность повышения «ключа» на следующем заседании ЦБ 20 декабря «очень высока».
Инвесторам по-прежнему желательно придерживаться защитной стратегии и отдавать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), «коротким» банковским депозитам и фондам ликвидности.
Рубль
В последние месяцы рубль ослабевает по отношению к доллару, евро и юаню. Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки обозначил в качестве одной из причин ослабления рубля «рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта». Кроме того, на курс российской валюты могла повлиять балансировка валютных позиций компаниями и банками.
С понедельника по пятницу курс рубля, установленный Банком России, может колебаться в коридоре ₽94,8−101,3 за доллар.
Нефть
На прошлой неделе цены на нефть эталонных марок перешли к снижению. Давление на цены оказывает предвыборное обещание Дональда Трампа повысить пошлины на импорт из Китая до 60%.
Из-за этого спрос на нефть в КНР может снизиться. При этом Китай уже шестой месяц подряд сокращает импорт нефти. Дополнительно на цены давит отчет министерства энергетики США, из которого следует, что коммерческие запасы нефти в стране неделей ранее увеличились на 2,149 млн баррелей, что существенно выше ожиданий рынка.
На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $68,8−80,9 за баррель.
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