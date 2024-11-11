Как хранили деньги и ценности при царях в России

В древнерусском государстве сейфов и банковских ячеек не существовало. Поэтому деньги жители Древней Руси, как крестьяне, так и аристократия, хранили в тайниках.
Например, сбережения прятали в миниатюрных горшочках или кувшинчиках, которые гончары изготавливали специально для этих целей. Такие сосуды называли «кубышками».
Они представляли собой глиняную емкость с широкими боками и узким горлышком. «Кубышки» стойко переносили огонь и воду, их можно было закапывать в землю, закладывать камнями.
Также при строительстве каменных домов для более состоятельных людей в стенах делали многочисленные ниши. Были и другие тайники, такие как печи, колодцы или даже дупла деревьев.
При этом, самым надежным «сейфом» считалась земля. В условиях пожаров, набегов и других бедствий земля лучше всего обеспечивала сохранность денег.
«Клад, или “кладь”, как говорят в некоторых местностях, был обычной формой хранения денег и ценностей. “Лишние”, ненужные в данный момент деньги припрятывали в надежное место, оставляя под руками лишь необходимое для оборота» — писал Иван Спасский, советский ученый-историк, основоположник советской (позднее российской) научной нумизматической школы, в своей книге «Русская монетная система».
Причем крестьяне не делали «кладов» до XVI века, пока часть оброков не решили брать деньгами. До этого было принято взимать эту плату в виде ремесленных товаров или продовольствия (если семья занималась выращиванием овощей, скота или, например, охотой и рыбалкой). Тогда в каждом крестьянском хозяйстве появился «земляной сейф». Кроме того, деньги хранили в специально вырытом «помещении» под полом избы.
«Деревенские жители, да и сами дворяне, живущие в деревнях и поместьях, обыкновенно зарывают нажитое по обычаю, заимствованному у предков», — писал Августин Мейерберг, австрийский придворный советник и дипломат, после поездки на Русь в 1660 году.
Более богатые люди также строили в домах ниши и специальные тайные комнаты для хранения предметов роскоши, денег, музыкальных инструментов, книг, а позднее — ценных бумаг.
Инвестировать деньги могли и зажиточные бояре. Правда, тратили они не на «дело», а на роскошь. Скупали, в основном, драгоценные металлы, нередко в виде канделябров, посуды и других предметов, земли, усадьбы.
Эпоха банков
Деньги в «земляных сейфах» хранили вплоть до появления первого в России банка. По указанию Елизаветы Петровны в 1754 году были созданы Дворянские заемные банки в Петербурге и Москве и Купеческий банк в Санкт-Петербурге. Основной их функцией была выдача кредитов дворянам и купцам соответственно.
Из-за отсутствия механизмов контроля за возвратом долгов банк в 1786 году расформировали, а их капиталы передали Государственному заемному банку.
Помимо выдачи ссуд, Дворянский банк предлагал открывать вклады под 5% годовых, но на тот момент аристократия не стремилась отдать свои сбережения. А 1772 году открылись Санкт-Петербургская и Московская сохранные казны, которые также принимали вклады частных лиц от 25 рублей за раз. Тогда государство заявило о гарантии возврата вкладов в полном объеме по первому требованию и освобождении их от конфискации.
В 1817 году в России появился Государственный коммерческий банк. Он предлагал клиентам как открытие вкладов, так и кредитование. При этом государство монопольно определяло процентную политику доходности вкладов, исходя из собственных нужд.
В результате понижения властями ставок до 2% банк оказался на грани разорения.
В 1860 году российский император Александр II подписал указ об образовании Государственного банка. Обязательства Государственного коммерческого банка были переданы ему. Госбанк стал принимать вклады под 4−4,5%, а по текущим счетам платил по 3%.
Кроме того, согласно уставу, он должен был способствовать «оживлению торговых оборотов и упрочению денежной кредитной системы». Так, Госбанк занимался финансированием казны, принимал активное участие в создании банковской системы страны.
После революции и вплоть до 1920 года, когда Совнарком РСФСР начал проводить политику по ликвидации денежного обращения в стране, банки перестали существовать. Ситуация изменилась в 1921 году, было решено проводить Новую экономическую политику (НЭП): 15 октября был создан (в составе Наркомата финансов) Государственный банк РСФСР с капиталом в размере двух трлн рублей. В 1923 году его преобразовали в Госбанк СССР.
С распадом Советского союза, в 1992 году Госбанк СССР официально прекратил свою деятельность, ему на смену пришел Центральный банк России.
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