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Как хранили деньги и ценности при царях в России

Калитой, согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. И. Даля, на Руси называли денежную сумку, мешок, кошель. То есть, этот предмет можно назвать прообразом современного кошелька, куда кладут небольшую сумму денег, когда выходят из дома. При этом основные сбережения сегодня россияне хранят на счетах в банках, в сейфах. а Как поступали на руси — в материале спецпроекта «История цен».

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail

В древнерусском государстве сейфов и банковских ячеек не существовало. Поэтому деньги жители Древней Руси, как крестьяне, так и аристократия, хранили в тайниках.

Например, сбережения прятали в миниатюрных горшочках или кувшинчиках, которые гончары изготавливали специально для этих целей. Такие сосуды называли «кубышками».

Они представляли собой глиняную емкость с широкими боками и узким горлышком. «Кубышки» стойко переносили огонь и воду, их можно было закапывать в землю, закладывать камнями.

Также при строительстве каменных домов для более состоятельных людей в стенах делали многочисленные ниши. Были и другие тайники, такие как печи, колодцы или даже дупла деревьев.

При этом, самым надежным «сейфом» считалась земля. В условиях пожаров, набегов и других бедствий земля лучше всего обеспечивала сохранность денег.

«Клад, или “кладь”, как говорят в некоторых местностях, был обычной формой хранения денег и ценностей. “Лишние”, ненужные в данный момент деньги припрятывали в надежное место, оставляя под руками лишь необходимое для оборота» — писал Иван Спасский, советский ученый-историк, основоположник советской (позднее российской) научной нумизматической школы, в своей книге «Русская монетная система».

Причем крестьяне не делали «кладов» до XVI века, пока часть оброков не решили брать деньгами. До этого было принято взимать эту плату в виде ремесленных товаров или продовольствия (если семья занималась выращиванием овощей, скота или, например, охотой и рыбалкой). Тогда в каждом крестьянском хозяйстве появился «земляной сейф». Кроме того, деньги хранили в специально вырытом «помещении» под полом избы.

«Деревенские жители, да и сами дворяне, живущие в деревнях и поместьях, обыкновенно зарывают нажитое по обычаю, заимствованному у предков», — писал Августин Мейерберг, австрийский придворный советник и дипломат, после поездки на Русь в 1660 году.

Более богатые люди также строили в домах ниши и специальные тайные комнаты для хранения предметов роскоши, денег, музыкальных инструментов, книг, а позднее — ценных бумаг.

Однако одно сословие — купцы — редко хранило деньги дома. Свои сбережения они предпочитали пускать в оборот, закупать новые товары, а позже вкладывать в промышленное производство, газеты и другой бизнес.

Инвестировать деньги могли и зажиточные бояре. Правда, тратили они не на «дело», а на роскошь. Скупали, в основном, драгоценные металлы, нередко в виде канделябров, посуды и других предметов, земли, усадьбы.

Эпоха банков

Деньги в «земляных сейфах» хранили вплоть до появления первого в России банка. По указанию Елизаветы Петровны в 1754 году были созданы Дворянские заемные банки в Петербурге и Москве и Купеческий банк в Санкт-Петербурге. Основной их функцией была выдача кредитов дворянам и купцам соответственно.

Из-за отсутствия механизмов контроля за возвратом долгов банк в 1786 году расформировали, а их капиталы передали Государственному заемному банку.

Помимо выдачи ссуд, Дворянский банк предлагал открывать вклады под 5% годовых, но на тот момент аристократия не стремилась отдать свои сбережения. А 1772 году открылись Санкт-Петербургская и Московская сохранные казны, которые также принимали вклады частных лиц от 25 рублей за раз. Тогда государство заявило о гарантии возврата вкладов в полном объеме по первому требованию и освобождении их от конфискации.

В 1817 году в России появился Государственный коммерческий банк. Он предлагал клиентам как открытие вкладов, так и кредитование. При этом государство монопольно определяло процентную политику доходности вкладов, исходя из собственных нужд.

В результате понижения властями ставок до 2% банк оказался на грани разорения.

В 1860 году российский император Александр II подписал указ об образовании Государственного банка. Обязательства Государственного коммерческого банка были переданы ему. Госбанк стал принимать вклады под 4−4,5%, а по текущим счетам платил по 3%.

Кроме того, согласно уставу, он должен был способствовать «оживлению торговых оборотов и упрочению денежной кредитной системы». Так, Госбанк занимался финансированием казны, принимал активное участие в создании банковской системы страны.

После революции и вплоть до 1920 года, когда Совнарком РСФСР начал проводить политику по ликвидации денежного обращения в стране, банки перестали существовать. Ситуация изменилась в 1921 году, было решено проводить Новую экономическую политику (НЭП): 15 октября был создан (в составе Наркомата финансов) Государственный банк РСФСР с капиталом в размере двух трлн рублей. В 1923 году его преобразовали в Госбанк СССР.

С распадом Советского союза, в 1992 году Госбанк СССР официально прекратил свою деятельность, ему на смену пришел Центральный банк России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».