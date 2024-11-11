Как хранили деньги и ценности при царях в России

Помимо выдачи ссуд, Дворянский банк предлагал открывать вклады под 5% годовых, но на тот момент аристократия не стремилась отдать свои сбережения. А 1772 году открылись Санкт-Петербургская и Московская сохранные казны, которые также принимали вклады частных лиц от 25 рублей за раз. Тогда государство заявило о гарантии возврата вкладов в полном объеме по первому требованию и освобождении их от конфискации.