Фальков отметил необходимость развития технологического предпринимательства

«Мы стартовали [с проектом] в 2022 году, он вошел в число одной из 42 социальных экономических инициатив, реализуемых правительством. Технологические предприниматели — это особого типа люди, поэтому наша с вами задача до 2030 года сберечь этот проект, не отступая от изначально заложенных принципов и последовательно его реализуя», — сказал он в ходе открывшегося в Москве форума.
О проекте
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году для раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства.
Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские «Точки кипения», акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).
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