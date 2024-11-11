Фальков отметил необходимость развития технологического предпринимательства

«Мы стартовали [с проектом] в 2022 году, он вошел в число одной из 42 социальных экономических инициатив, реализуемых правительством. Технологические предприниматели — это особого типа люди, поэтому наша с вами задача до 2030 года сберечь этот проект, не отступая от изначально заложенных принципов и последовательно его реализуя», — сказал он в ходе открывшегося в Москве форума.