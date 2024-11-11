Экспорт зерновых из РФ ожидается на уровне 56 млн тонн в этом сезоне

«Экспорт идет не рекордными, но вторыми в историческом разрезе темпами. Мы оцениваем экспортный потенциал в 56 млн тонн, это всего зерновых. В составе которых 45 млн тонн пшеницы», — сказал Злочевский.
Он отметил, что экспорт зерновых с начала сельхозсезона на 1 ноября 2024 года составил 25,1 млн тонн, что составляет 45% от прогнозных 56 млн тонн, экспорт пшеницы — 21,9 млн тонн (48,7%). «При таких темпах, естественно, вопрос встанет о том, какая будет квота на вторую половину сезона и будет ли она достаточной для того, чтобы этот потенциал выполнить», — подчеркнул Злочевский.
Эксперт также добавил, что на данный момент уже убрано 98% площадей. «По показателям мы выходим, в принципе, на достаточно неплохой урожай в историческом разрезе, по нашим оценкам это будет 126 млн тонн», — рассказал Злочевский.
«Все равно это достойный урожай, все равно этого достаточно для того, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности внутреннего рынка. И это всего лишь небольшое снижение экспортного потенциала», — подчеркнул эксперт.
Об экспорте зерна
Минсельхоз ожидает, что экспорт зерновых культур по итогам текущего сезона будет на уровне 60 млн тонн.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что экспорт зерна из России в прошлом сельхозсезоне составил 72 млн тонн (в том числе 54,1 млн тонн пшеницы).
О сборе зерна.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» сообщил, что прогноз по сбору зерна в России в 2024 году снижен с 132 млн тонн до порядка 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы.
В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна — около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии — примерно 147 млн тонн.