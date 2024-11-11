Экспорт зерновых из РФ ожидается на уровне 56 млн тонн в этом сезоне

Он отметил, что экспорт зерновых с начала сельхозсезона на 1 ноября 2024 года составил 25,1 млн тонн, что составляет 45% от прогнозных 56 млн тонн, экспорт пшеницы — 21,9 млн тонн (48,7%). «При таких темпах, естественно, вопрос встанет о том, какая будет квота на вторую половину сезона и будет ли она достаточной для того, чтобы этот потенциал выполнить», — подчеркнул Злочевский.