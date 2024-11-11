Эксперты сообщили, как у россиян могут не взять «зеленые и белые» доллары

31 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил отказ США от обязательств по замене «триллионов напечатанных денег». Он заявил, что Вашингтон прекращает взаимодействие с российскими банками «по приему американских бумажных денежных знаков», что в том числе было необходимо для обмена устаревших и изношенных долларов. «Я допускаю, что американцы вообще могут кинуть всех, учитывая, что они напечатали триллионы наличных долларов, которые оборачиваются по всему миру. Люди верили, поскольку американские власти говорили о том, что они гарантируют свою ответственность по этим долларам, но, как мы видим, уже сейчас они начинают фактически отказываться выполнять обязательства перед пользователями этой валюты», — приводит его слова «Парламентская газета». Аксаков призвал россиян «работать больше с российским рублем».