Эксперты сообщили, как у россиян могут не взять «зеленые и белые» доллары

На территории США обязательства по приему долларов предыдущих серий выпуска существуют, и там банки и магазины не могут отказать в приеме старых купюр. Однако в других странах у финансовых институтов, точек продажи таких обязательств нет — они могут не принять зеленые и белые банкноты, опасаясь получить подделку и из-за невозможности провести самостоятельную проверку, рассказали опрошенные РБК эксперты.
Как рассказал РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков, там, где доллар не является официальным средством платежа, а банки не имеют законодательных обязанностей совершать сделки с иностранными купюрами, возможны дополнительные ограничения или комиссии за операции в зависимости от состояния денег и затрат на их дальнейшую обработку.
«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые еще в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки. Так, с течением времени все центральные банки постепенно обновляют модельный ряд купюр, вводя дополнительные степени защиты от подделок по мере развития технологий. Соответственно, частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру, которую они самостоятельно выявить не могут», — отмечает эксперт.
Он добавил, что количество фальшивых долларов в обороте значительное, поэтому, таким образом, «многие не рискуют и могут отказываться» от приема старых банкнот.
Базовый дизайн большинства долларовых банкнот был утвержден в 1928 году. Купюры традиционно защищают от подделок. Так, например, бумагу для изготовления долларов производит одна компания, которая продает свой товар только федеральным властям США. Не раскрывается и формула краски. До 1996 года доллары выпускали зеленого цвета, до 2013-го — белого, позднее — синего. Сроки обновления дизайна — каждые семь—десять лет. Старые банкноты постепенно выводят из оборота, при этом они остаются действительными и обязательными к приему.
По словам независимого финансового советника, эксперта по личным финансам Елены Виннер, отказ США от выполнения обязательств по долларовым купюрам противоречил бы принципам свободной конвертации валют и стабильности международной финансовой системы. «В теории, если бы такое произошло, то у США могли бы быть юридические основания для такого решения. Например, введение чрезвычайного положения или изменение законодательства», — считает эксперт.
«Различие между зелеными, белыми и синими долларами носит скорее исторический характер и связан в первую очередь только с изменениями дизайна купюр. В обращении все долларовые купюры имеют одинаковую ценность, принимаются к оплате везде, во всех странах мира», — заявила Виннер.
Она отметила, что основными причинами отказа в приеме старой купюры могут быть технические проблемы или подозрения на подделку.
Экономист, эксперт по инвестициям Александр Быстров в беседе с РБК отметил, что правительство США использует все дизайны валют, выпущенные после 1914 года, внутри страны, а то, что происходит за границей, «не является их предметом взаимодействия и влияния». «Они [Соединенные Штаты] не могут повлиять на то, как в каком-нибудь Таиланде и Вьетнаме будут принимать или обменивать их доллары на свою национальную валюту», — считает эксперт. Речь идет, по его словам, о нежелании некоторых стран принимать старые образцы или обменивать их по невыгодному курсу. Быстров добавил, что неохотно или невыгодно меняют зеленые и белые доллары во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индии.
31 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил отказ США от обязательств по замене «триллионов напечатанных денег». Он заявил, что Вашингтон прекращает взаимодействие с российскими банками «по приему американских бумажных денежных знаков», что в том числе было необходимо для обмена устаревших и изношенных долларов. «Я допускаю, что американцы вообще могут кинуть всех, учитывая, что они напечатали триллионы наличных долларов, которые оборачиваются по всему миру. Люди верили, поскольку американские власти говорили о том, что они гарантируют свою ответственность по этим долларам, но, как мы видим, уже сейчас они начинают фактически отказываться выполнять обязательства перед пользователями этой валюты», — приводит его слова «Парламентская газета». Аксаков призвал россиян «работать больше с российским рублем».
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