Эксперт Столяров: взлет биткойна до $80 тыс. говорит о вере в криптовалюты

«Золотой век — понятие абстрактное, но реально на рынке криптовалют сейчас бычий рынок. Этому способствуют и технические, и фундаментальные факторы. Потом обязательно будет спад. Когда — сказать сложно, но пока рынок верит в светлое будущее и золотой век», — сказал Столяров.