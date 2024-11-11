Эксперт Столяров: взлет биткойна до $80 тыс. говорит о вере в криптовалюты

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация на рынке пока говорит в пользу сторонников криптовалюты. Впоследствии обязательно будет спад, но пока рынок рассчитывает на ее золотой век, заявил ТАСС доцент, заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров, комментируя преодоление биткойном планки в $80 тыс.
10 ноября стоимость биткойна поднималась до $81 тыс., обновив исторический максимум. Ранее гендиректор криптобиржи Binance Ричард Тэн в комментарии британской газете Financial Times заявил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалют «начался золотой век».
«Золотой век — понятие абстрактное, но реально на рынке криптовалют сейчас бычий рынок. Этому способствуют и технические, и фундаментальные факторы. Потом обязательно будет спад. Когда — сказать сложно, но пока рынок верит в светлое будущее и золотой век», — сказал Столяров.
По его словам, после победы Трампа начался «очередной бычий рынок на рынке криптовалют». «Ожидания дальнейшего снижения ставки и большая ликвидность дают шансы “быкам”. Как долго будет такой сентимент — сказать сложно, но пока ветер дует в паруса криптоманов», — отметил эксперт.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже «добыта».