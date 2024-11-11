Депутат рассказал, кто имеет право не платить налог на имущество в России

«От налога на имущество освобождены следующие категории граждан: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и лица, награжденные орденом Славы трех степеней; военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по возрасту или состоянию здоровья, прослужившие от 20 лет и более; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; участники СВО и члены их семей», — отметил парламентарий.
Кроме того, продолжил он, от уплаты налога (за 2022 и 2023 годы) освобождены бойцы специальной военной операции и их семьи освобождаются от уплаты налога за 2022 и 2023 годы, сотрудники Следственного комитета РФ, прокуратуры и МВД, а также лица, работающие на территориях Украины, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в период проведения специальной операции. В дополнение к этим категориям освобождаются от налога родители и супруги госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Депутат добавил, что художники и скульпторы могут не платить налог на свои творческие мастерские. Налогом не облагаются и хозяйственные постройки, находящиеся на земельных участках, используемых для ведения личного подсобного хозяйства. В то же время парламентарий обратил внимание, что площадь этих построек не должна превышать 50 квадратных метров.
«Налог на имущество оплачивается, если у вас есть жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объекты незавершенного строительства и так далее», — дополнил Сергей Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».