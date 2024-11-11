Депутат рассказал, кто имеет право не платить налог на имущество в России

Кроме того, продолжил он, от уплаты налога (за 2022 и 2023 годы) освобождены бойцы специальной военной операции и их семьи освобождаются от уплаты налога за 2022 и 2023 годы, сотрудники Следственного комитета РФ, прокуратуры и МВД, а также лица, работающие на территориях Украины, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в период проведения специальной операции. В дополнение к этим категориям освобождаются от налога родители и супруги госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.