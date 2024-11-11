Цены на икру в России преодолели психологический барьер

Глава Рыбного союза Александр Панин добавил, что вылову лосося свойственна цикличность, и периоды, когда рыба не приходит в места промысла, случаются. «Ситуация не уникальная, — подчеркнул он. — При этом давайте не забывать, что у нас еще накопились переходящие остатки с прошлого года, который был вообще рекордным по вылову за последние тридцать лет. Поэтому ни о каком дефиците говорить не приходится».