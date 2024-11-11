Цены на икру в России преодолели психологический барьер

В 2023 году в России суммарный вылов рыб лососевых пород составил 600 тысяч тонн. Однако в 2024 году этот показатель снизился до 230 тысяч тонн. Как отметил Александр Фомин, вслед за сокращением объемов вылова значительно уменьшилось и количество заготовленной красной икры.
Эксперт добавил, что цены на горбушу и красную икру практически удвоились. «Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было, — поделился Фомин. — Ажиотаж случается обычно перед Новым годом. Все хотят поставить на стол что-то вкусненькое. И 50 граммов раз в году можно купить за любые деньги».
Глава Рыбного союза Александр Панин добавил, что вылову лосося свойственна цикличность, и периоды, когда рыба не приходит в места промысла, случаются. «Ситуация не уникальная, — подчеркнул он. — При этом давайте не забывать, что у нас еще накопились переходящие остатки с прошлого года, который был вообще рекордным по вылову за последние тридцать лет. Поэтому ни о каком дефиците говорить не приходится».
Однако эксперты рынка предполагают, что цена килограмма красной икры не остановится на 10 тысячах рублей. «Пока трудно сказать, что будет с ценами, — пояснил Фомин. — Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну».
По мнению члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилы Талабаевой и Александра Панина, к Новому году цены на икру и лосось действительно повысятся, но, вероятно, не более чем на 15 процентов. Основным фактором станет избыточный ажиотажный спрос.
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