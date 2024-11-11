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ЦБ предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет

Банк России предложил новые правила для ипотечных кредитов, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Одним из ключевых изменений станет ограничение выдачи кредита на срок более 30 лет, поскольку доля таких кредитов в выдачах выросла, по данным ЦБ, с 10% до 20%.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, следует из материалов регулятора, банкам могут ужесточить требования к первоначальному взносу при покупке строящегося жилья. Это связано с сохранением разницы в ценах между первичным и вторичным рынками недвижимости, отметили в ЦБ.