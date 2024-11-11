Бриллианты потеряли популярность среди молодежи и рекордно подешевели

Среди причин такой ценовой динамики Rapaport называет избыток запасов алмазов в Индии, на которую приходится 90 процентов всей мировой огранки. В свою очередь российские эксперты отмечает, что дополнительное давление на рынок оказывает слабый спрос на ювелирные изделия в ключевых регионах, таких как США и Китай, а на ценах сказывается растущая конкуренция природных камней и набирающих популярность искусственных бриллиантов, а также общее падение интереса к драгоценностям со стороны молодежи, предпочитающей «экономику впечатлений». На фоне всего этого ожидается, что до начала 2025 года бриллианты могут подешеветь еще на три-четыре процента.