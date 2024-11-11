Больше 150 тысяч рублей: Названы самые высокооплачиваемые работники сферы ЖКХ

На некоторые вакансии в сферах жилищно-коммунального хозяйства и других смежных отраслях, таких как ремонт и отделка помещений, прирост средних зарплатных предложений оказался выше, отмечают специалисты. Так, в октябре соискателям на позиции штукатура стали предлагать на 45% больше по сравнению с октябрем прошлого года, — при полном графике работы кандидаты могли рассчитывать в среднем на 152 711 рублей в месяц.