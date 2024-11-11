Больше 150 тысяч рублей: Названы самые высокооплачиваемые работники сферы ЖКХ

На некоторые вакансии в сферах жилищно-коммунального хозяйства и других смежных отраслях, таких как ремонт и отделка помещений, прирост средних зарплатных предложений оказался выше, отмечают специалисты. Так, в октябре соискателям на позиции штукатура стали предлагать на 45% больше по сравнению с октябрем прошлого года, — при полном графике работы кандидаты могли рассчитывать в среднем на 152 711 рублей в месяц.
На 44% выросли средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на позиции дезинфектора. Соискателям предлагают в среднем 98 078 рублей.
В топ-3 по приросту предлагаемых зарплат также вошла профессия стекольщика. За год они увеличились на 29% — до 79 643 рубля в месяц.
Зарплаты дворников выросли на 28% — до 45,8 тыс.рублей, а у плиточников — на 27%, до 143,8 тыс. рублей.
Тройка лидеров по приросту средних зарплатных предложений совпадает с лидерами по росту числа вакансий за тот же период. Больше всего спрос вырос на дезинфекторов — вакансий стало больше в 3,1 раза по сравнению с октябрем прошлого года.
Второе место заняла профессия стекольщика — спрос на них за год вырос в 2,7 раза. Замыкает тройку лидеров профессия штукатура, которые с октября прошлого года стали требоваться почти в 2 раза чаще.
Самые высокие зарплатные предложения в октябре указывались в вакансиях для штукатуров в Нижегородской области. Работодатели в там предлагали новым сотрудникам в среднем 188 200 рублей в месяц при полной занятости, причем прирост средних зарплатных предложений за год составил 101%.
Самый высокий прирост зарплатных предложений за год зафиксирован на вакансиях штукатура в Калининградской области: плюс 111% за год, до 187 159 рублей.
Другие высокооплачиваемые специалисты, также задействованные в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры, — плиточники. В Красноярском крае новым сотрудникам на этой позиции предлагали в среднем около 166 647 рублей в месяц, в Москве — около 154 911 рублей в месяц за полный рабочий день.
По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, рост зарплат в строительстве связан в основном с сокращением числа работников из стран средней Азии, которые составляют до сих пор костяк работников строительной отрасли. Надо иметь ввиду, продолжает Сафонов, что высокая зарплата платится при сверхвысокой трудовой нагрузке: 6-дневной рабочей недели при 10−12 часовом рабочем дне.