Акции китайских производителей чипов растут из-за нового экспортного запрета США

Рост котировок акций китайских производителей микрочипов связан с уверенностью инвесторов в том, что новые экспортные ограничения США на некоторое время осложнят жизнь китайским производителям, но в долгосрочной перспективе окажут благоприятное воздействие на положение китайских компаний. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе это приведет к реорганизации цепочки поставок, увеличит спрос на местные производственные мощности с передовыми технологическими процессами и будет способствовать технологическим прорывам в производстве полупроводникового оборудования и материалов», — говорится в записке китайской брокерской компании Cinda Securities, опубликованной в воскресенье.