Не по расходам. Как пройдет отопительный сезон в Европе

Начали топить
Согласно данным европейской газовой платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), газ из подземных хранилищ газа (ПХГ) Евросоюза в октябре расходуется рекордным темпом. Такое явление в истории ЕС было всего четыре раза для этого месяца. При этом пополнение запасов «голубого топлива» на 40% ниже, чем было в октябре прошлого года. В итоге в начале ноября оказалось, что ежесуточный расход на треть или на 20 млн кубов больше, чем закачка для восполнения запасов.
«Отопительный сезон в ЕС начался примерно с 22 октября, раньше, чем в предыдущие два года. Но запасы в ПХГ по-прежнему держатся на уровне 95% (99 млрд кубометров)», — пояснил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
По его оценке, наверняка отопительный сезон закончится с меньшими запасами, чем весной 2023 и 2024 года, когда они превышали половину объемов ПХГ. Вполне естественно их снижение до 30% и даже меньше. «Это приведет к повышенному спросу на газ для восполнения запасов следующим летом, но зимой газа хватит», — полагает Алексей Белогорьев.
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, все зависит от погоды.
С морозом и без транзита
Как пояснил Алексей Белогорьев, структурно спрос на газ не растет (за счет промышленности — ред.), и его прирост может быть обеспечен, в основном, погодным фактором. Общее ожидание от этой зимы, что температура в Европе будет ближе к климатической норме по сравнению с необычно теплыми зимами последних двух лет. До 2022 года зимний спрос в ЕС (с ноября по март) составлял в среднем 225 млрд кубометров, а в последние два года он опустился до 182−185 млрд кубометров.
Из этой разницы в 40−43 млрд кубометров больше половины сэкономлено во время теплой погоды, которая сильно влияет на расход газа для отопления. «Но насколько будет холоднее, никто заранее не знает. Общее предложение газа на этом фоне стабильно и, не считая украинского транзита российского газа, не вызывает опасений. Приток СПГ в Европу в 2024 году заметно ослаб, но его дальнейшего снижения не наблюдается», — отметил Алексей Белогорьев.
По мнению Игоря Юшкова, угроза прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину добавляет нестабильности европейской энергетической системе. В этом случае Евросоюз недосчитается значимых объемов газа в отопительный сезон.
Сейчас Россия поставляет в ЕС около 15 млрд кубометров газа в год через Украину. Но контракт на транзит завершается в декабре. «Это может быть не самые большие объемы, но тем не менее, без них придется быстрее расходовать газ из подземных хранилищ, а дальше все будет зависеть от температурного режима», — рассказал Игорь Юшков.
Если, по его словам, зимы будут такими же теплыми, как и два предыдущих года, то европейцы без всяких проблем пройдут отопительный сезон. В прошлом году во многих странах Евросоюза температура вообще ни разу не опускалась ниже нуля, а в Берлине, например, на Новый год было плюс 15.
Если же зима в ЕС будет морозная, или хотя бы зимняя температура будет на уровне средней за последние 10 лет, то это, конечно, создаст определенные проблемы, полагает эксперт. «Газа хватит, но он подорожает и запасы придется пополнять по более высокой цене. Чем крепче мороз, тем выше расход газа и его цена. Конечно, мы можем увидеть цены и по 1 тыс. долларов за тыс. кубометров, и может быть и больше», — отметил Игорь Юшков.
Кроме этого, он обратил внимание на тот факт, что, если будет довольно морозная зима, то и объем потребления электроэнергии в Европе возрастет, и не будет лишних объемов для поставок электричества на Украину. Поэтому в случае холодной зимы может начаться «цепная реакция», которая может привести к накоплению проблем.
Сохранить транзит
Критически от украинского газового транзита зависят только две страны ЕС — Словакия и Австрия, уточнил Алексей Белогорьев. Если предположить, что с 1 января транзит будет полностью остановлен, то, по его мнению, к общеевропейскому кризису это не приведет, а останется локальной проблемой.
В отопительный период (январь-март) в этом случае восполнить дефицит газа позволят большие запасы газа в ПХГ в этих и в соседних странах, и в меньшей степени — перетоки регазифицированного СПГ из Италии и Германии, рассказал он. В австрийских ПХГ сейчас сосредоточено почти 9% всех запасов газа в ЕС, это 8,7 млрд кубометров, при том, что все годовое потребление газа в Австрии в 2023 году составило всего 7,0 млрд кубов, а с ноября 2023 года по март 2024 года — 4,2 млрд кубометров. В словацких ПХГ, для сравнения, сейчас хранится 3,2 млрд кубометров газа при годовом потреблении в стране в 2023 года 4,3 млрд кубов, с ноября по март расход оценивается в 2,6 млрд кубометров.
«Физически газа все равно может не хватить, но только в дни высокого пикового спроса. Впрочем, необходимость перетоков газа из Италии и Германии приведет к росту биржевых цен,
Но для Австрии и Словакии это в любом случае прекращение украинского транзита неприятно и нежелательно. Поэтому, по его мнению, базовый сценарий по-прежнему — это сохранение транзита на каких-то новых условиях: «каких именно, пока неясно, и вряд ли прояснится ранее конца декабря». Игорь Юшков также считает, что существует вероятность сохранения транзита — просто европейцы технологически газ будут покупать и получать напрямую на границе с РФ, а потом уже доставлять через Украину. В этом случае ЕС будет платить Киеву за транзит вместо России.
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