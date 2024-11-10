Не по расходам. Как пройдет отопительный сезон в Европе

В отопительный период (январь-март) в этом случае восполнить дефицит газа позволят большие запасы газа в ПХГ в этих и в соседних странах, и в меньшей степени — перетоки регазифицированного СПГ из Италии и Германии, рассказал он. В австрийских ПХГ сейчас сосредоточено почти 9% всех запасов газа в ЕС, это 8,7 млрд кубометров, при том, что все годовое потребление газа в Австрии в 2023 году составило всего 7,0 млрд кубов, а с ноября 2023 года по март 2024 года — 4,2 млрд кубометров. В словацких ПХГ, для сравнения, сейчас хранится 3,2 млрд кубометров газа при годовом потреблении в стране в 2023 года 4,3 млрд кубов, с ноября по март расход оценивается в 2,6 млрд кубометров.