В 2024 году в России вырос спрос и снизились цены на компьютеры и комплектующие

Доля российских компьютеров составила 46,8%, а средняя цена в сегменте настольных ПК снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Российской газете» предоставили в компании «М. Видео-Эльдорадо». По словам представителей ритейлера, вместе с продажами настольных ПК активно растут и продажи комплектующих. В торговой сети компании по итогам 9 месяцев 2024 года спрос на видеокарты вырос на 30%.
Статистика других торговых организаций подтверждает эти тренды. По данным «Мегамаркета», по сравнению с прошлым годом видеокарты стали покупать на 375% чаще, процессоры — на 327%, материнские платы — на 263%, а оперативную память — на 186%.
Средняя стоимость комплектующих для сборки ПК сегодня составляет 128 860 рублей — что на 4300 рублей меньше, чем в 2023 году, а средняя цена компьютера 73 427 рублей. По мнению экспертов «Мегамаркета», цены на снизились из-за перенасыщения рынка компонентами, поставляемыми по параллельному импорту, и возросшей конкуренцией между дистрибьюторами. Разница же в средней стоимости между набором комплектующих и брендированным ПК объясняется тем, что готовые десктопные компьютеры, как правило, относятся к классу офисных машин, содержат недорогие компоненты и приобретаются корпоративными заказчиками в больших объемах. Самостоятельно собранные ПК — в основном игровые и профессиональные устройства, состоящие из дорогих, топовых компонентов.
Руководитель группы закупок «Мобильные системы» компании «Ситилинк» Екатерина Москалева рассказала «РГ», что по итогам первых трех кварталов с января по октябрь 2024 года средняя стоимость ПК в сети компании снизилась на 4%, относительно аналогичного периода в 2023 году. В то же время денежный оборот вырос год к году в категории на 13%, а штучный на 16%.
«Говоря только об итогах октября 2024 года, рост спроса еще заметнее, в сравнении с прошлым годом. Так, в прошлом месяце объем продаж в деньгах и штуках вырос год к году на 45% и 43%, соответственно. Число заказов выросло почти в половину (45%). Медианная стоимость ПК для офисного или домашнего использования по итогам октября 2024 года составила 37 300 рублей, а игрового компьютера — 76 990 рублей», — отмечает Москалева.
Согласно статистике «Мегамаркета», среди процессоров пользователи чаще всего выбирали Intel Core i5, как и в прошлом году, а также AMD Ryzen 5, которые обошли по популярности Intel Core i3. В 2024 году продажи AMD Ryzen 5 выросли в 13 раз. Изменения в покупательском спросе затронули и топ-5 продаж материнских плат. Если в 2023 году первые четыре позиции занимали модели MSI, то сейчас вперёд вышли материнские платы GIGABYTE. Спрос на них вырос почти на 900%. Среди SSD-накопителей лидирует бренд Kingston, который в этом году обошел KingSpec, но они продолжают делить первые места по количеству проданных экземпляров.
«Высокие продажи Samsung в прошлом году можно объяснить агрессивной ценовой стратегией на фоне профицита, возникшего из-за отказа одного из автопроизводителей от большой партии чипов. К 2024 году профицит был исчерпан», — подчеркивают эксперты маркетплейса.
Самыми популярными моделями видеокарт, по данным «М. Видео-Эльдорадо», в денежном выражении стали RTX 4070 Super, 4070 Ti SUPER, 4080 SUPER. В штучном выражении — GeForce RTX 3050, 3060, 4060, 4060Ti, 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER, 4080 SUPER. А наиболее популярными производителями видеокарт стали — MSI и Palit.
По мнению опрошенных «РГ» экспертов, самостоятельная или заказная сборка более выгодна, чем покупка готового ПК, но разница в цене может оказаться незначительной.
«Если есть знание и понимание того, что хочется получить и как это должно все вместе работать, то выгоднее собирать самому. Но надо учитывать, что интернет-инструкции по сборке могут содержать субъективные предпочтения составителей или их коммерческий интерес. Готовая сборка скорее всего обойдется немного дороже, но позволит сэкономить время. Как минимум то, которое будет потрачено на подбор и покупку комплектующих. Поэтому, если нет четкого понимания того, что и как устроено, проще купить готовый ПК и уже через несколько часов спокойно играть в любимую игрушку», — считает редактор специализированного информационно-аналитического портала iXBT.com Андрей Кожемяко.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отмечает, что у российского покупателя сегодня есть целых 4 варианта приобретения ПК.
Выбрать и купить комплектующие, а затем самостоятельно собрать ПК. Выбрать комплектующие самостоятельно, а затем заказать сборку компьютера из них в интернет-магазине, где они были приобретены. Средняя цена сборки — 3 тысячи рублей за сборку офисного компьютера (без дискретной видеокарты, на базе интегрированной в процессор графики), 5 тысяч рублей за все остальные конфигурации (с дискретной видеокартой).Купить настольный компьютер с готовой конфигурацией СТМ-бренда интернет-магазина (СТМ — собственная торговая марка). Конфигурация такого ПК будет представлять результат экспертизы и коммерческого интереса интернет-магазина. Например, Ardor Gaming и DEXP в DNS, iRu в «Ситилинке»
Наценка за компьютеры глобальных брендов, в свою очередь, зависит от того, присутствует ли бренд официально в РФ — системные блоки, ввезенные ритейлером по параллельному импорту, наиболее дорогие.
«Интересно, что уровень наценки за готовые конфигурации обратно пропорционален цене. То есть, магазин не “накручивает” цену на флагманские и “выше среднего” (150+ тысяч рублей) игровые компьютеры, а наоборот — продает их зачастую по сумме стоимости комплектующих. В этом случае сборка обходится бесплатно — как бонус покупателю, который потратил в магазине большую сумму на набор комплектующих, — отмечает Харитонов. — А вот на бюджетные игровые компьютеры и даже офисные компьютера наценка в процентном соотношении наиболее значительна при том, что эти компьютеры конструктивно примитивнее, а значит и проще в сборке. Но они более массовые, их заказывают чаще, поэтому на них и применяется наиболее заметная наценка за сборку. Такая практика соблюдается у всех ритейлеров федеральной розницы в РФ».
«РГ» сравнила средние рыночные цены ПК различных классов в российской рознице без учета стоимости ОС. Для максимально релевантного сравнения стоимость комплектующих рассматривалась в той же торговой сети, где был подобран СТМ-компьютер ритейлера в сборе. (Данные предоставлены Евгением Харитоновым. — Ред.).
Офисные компьютеры.
Конфигурация: процессор Intel Core i5−12400 (с интегрированной графикой), материнская плата на чипсете H610, 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD M.2 PCIe 3.0, блок питания — 400−450 Вт, воздушное охлаждение, корпус mATX без подсветки.
Компьютер собственной торговой марки магазина (СТМ) — 37 тысяч рублей (подсчеты в процентах ниже производятся от этой суммы);Самостоятельная сборка — 32,5 тысячи рублей (-12%);Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя — 60 тысяч рублей (+62%);Брендовый ПК в параллельном импорте — 85 тысяч рублей (+130%).Бюджетный игровой ПК.
Процессор Intel Core i5-
Компьютер собственной торговой марки магазина — 70 тысяч рублей;Самостоятельная сборка — 60 тысяч рублей (-15%);Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя — 87 тысяч рублей (+25%);Брендовый ПК в параллельном импорте — 110 тысяч рублей (+57%).Игровой компьютер среднего уровня.
Процессор Intel Core i5−13400F/
Компьютер собственной торговой марки магазина — 150 тысяч рублей;Самостоятельная сборка — 150 тысяч рублей (0%);Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя — 190 тысяч рублей (+27%);Брендовый ПК в параллельном импорте — 215 тысяч рублей (+43%).Флагманский игровой компьютер.
Процессор Intel Core i7−14700KF, материнская плата на чипсете Z790, 32 ГБ DDR5 6400 МГц, 2048 ГБ SSD M.2 PCIe 4.0, блок питания — 850 Вт 80 Plus Gold, жидкостное охлаждение 360 мм, корпус ATX с RGB-подсветкой.
Компьютер собственной торговой марки магазина — 286 тысяч рублей;Самостоятельная сборка — 270 тысяч рублей (-5%);Брендовый ПК официально работающего в РФ производителя — 340 тысяч рублей (+19%);Брендовый ПК в параллельном импорте — 394 тысячи рублей (+38%).