В 2024 году в России вырос спрос и снизились цены на компьютеры и комплектующие

Выбрать и купить комплектующие, а затем самостоятельно собрать ПК. Выбрать комплектующие самостоятельно, а затем заказать сборку компьютера из них в интернет-магазине, где они были приобретены. Средняя цена сборки — 3 тысячи рублей за сборку офисного компьютера (без дискретной видеокарты, на базе интегрированной в процессор графики), 5 тысяч рублей за все остальные конфигурации (с дискретной видеокартой).Купить настольный компьютер с готовой конфигурацией СТМ-бренда интернет-магазина (СТМ — собственная торговая марка). Конфигурация такого ПК будет представлять результат экспертизы и коммерческого интереса интернет-магазина. Например, Ardor Gaming и DEXP в DNS, iRu в «Ситилинке» и т. д. Примерно по такой же цене продаются компьютеры других российских брендов, поставляемых ритейлерами или сборщиками в магазине (Raskat от 3Logic Group и пр.).Купить готовую конфигурацию настольного компьютера от глобального бренда — MSI, Lenovo, Asus, HP и т. д. У такого компьютера будет стандартная одинаковая комплектация для всех магазинов и даже стран, в которых он продается.