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Трамп vs Пауэлл: кто важнее для инвесторов

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл впервые заявил, что не уйдет с поста, даже если об этом его попросит президент США. К чему приведет противостояние Дональда Трампа и главы центробанка страны, узнали Финансы Mail.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

ФРС США по итогам заседания 6—7 ноября в начале ноября снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5−4,75% годовых. Это было ожидаемое событие — Федрезерв, играющий роль центробанка страны, постепенно замедляет рост цен до 2% в год без значительного ущерба для экономики страны и поэтому постепенно снижает ставки. Но после двухдневного заседания и объявления итогов руководитель ФРС Джером Пауэлл неожиданно впервые открыто заявил, что не боится давления нового президента и готов защищать политику центрального банка США — сдерживать рост инфляции и не снижать быстро ставки.

Джером Пауэлл заявил, что не уйдет в отставку — новый президент не имеет полномочий увольнять его или других высокопоставленных чиновников ФРС. По закону США президент назначает главу Федрезерва на четырехлетний срок, а Сенат — утверждает. С 2018 года этот пост занимает Джером Пауэлл. Его полномочия завершаются в феврале 2026 года.

Противостояние

Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента назначил председателем ФРС Джерома Пауэлла в 2018 году. Но глава государства быстро изменил отношение к руководителю центробанка страны после того, как ФРС начала повышать ставки, чтобы замедлить рост цен. Трамп неоднократно публично требовал от Пауэлла прекратить повышение ставок, которое тормозит рост кредитования населения и бизнеса, сокращает доходы и расходы американцев, и в конечном итоге тормозит рост экономики.

При первом президентстве Трампа ставки ФРС выросли в 5 раза, с 0,5% до 2,5%. Но во время пандемии, Федрезерв, как и все центробанки, рекордно снизили ставки. В США ставки снизили упала до 0,25% в 2020 году. Это ускорило рост инфляции с 0,1% в июне 2020 года до 9,1% в июле 2022 года. Чтобы остановить рост инфляции центробанк США за три года — к 2023 году повысил ставки до 5,5%. Теперь Федрезерв снижает ставку, но, по словам Трампа, ставки по-прежнему высоки и мешают американской экономике.

«Мы не знаем, каковы будут сроки и суть любых политических изменений. Поэтому мы не знаем, каковы будут последствия (действий Трампа — ред.) для экономики», — заявил глава Федрезерва после заседания ФРС 7 ноября. Новый президент требует ускорения экономики США. Рост ВВП страны и не превысит 2% в 2024 году. А в это время китайская экономика, наступающая на пятки США, покажет рост, как минимум в два раза больше, по оценкам МВФ и Всемирного банка.

Неизбежный конфликт

Дональд Трамп требует более быстрого снижения ставок ради роста экономики, но финансисты США теперь ожидают замедление темпов сокращений ставки ФРС, чем до выборов, из-за политики Трампа. Новый президент США намерен запустить, как минимум, три стимула, которые ускорят рост экономики и одновременно инфляцию. Во-первых, Трамп пообещал продлить налоговые льготы, принятые во время его первого срока. Сейчас срок их действия истекает в конце следующего года. Трамп пообещал также дополнительно снизить корпоративные подоходные налоги. Во-вторых, Трамп призвал ввести минимальные пошлины в размере от 10% до 20% на все импортируемые товары, и повысить их до 60% и выше на импорт из Китая, а для автомобилей из всех стран — почти до 100%.

Трамп также пообещал самую масштабную депортацию нелегальных мигрантов в истории США: в итоге страна лишится дешевого рабочего труда.

Поэтому многие ожидают конфликта главы ЦБ с новым президентом США. «Такой конфликт вполне возможен, учитывая опыт первого президентского срока Трампа, когда он выступал с резкой критикой политики ФРС, возглавляемой назначенным им же Дж. Пауэллом за недостаточно быстрое снижение ставок», — допускает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

И здесь, по ее мнению, ключевое значение будет иметь способность ФРС отстоять законодательно закрепленный принцип независимости центробанка, без которого невозможно доверие к его способности контролировать инфляцию. Пауэлл продемонстрировал это, ответив, что не намерен досрочно покидать свой пост, даже если Трамп попросит его об этом. При этом у Трампа нет полномочий его уволить — «not permitted by the law», — процитировала Ольга Беленькая слова главы Федрезерва, которые тот произнес 7 ноября, отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке.

Шансы Пауэлла

По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, у Джерома Пауэлла нет законодательной опции «не уйти в отставку, если его об этом попросят». «Это он лукавит. Если президент издаст указ, и республиканский по своему большинству парламент его поддержит, то никаких альтернатив у Пауэлла не будет», — отметил Владимир Рожанковский.

Судя по реакции рынка на ноябрьское решение ФРС США по снижению ставки, инвесторы не сильно верят, что удастся придать экономике импульс и при этом не взвинтить инфляцию, полагает экономист. Инвесторы считают, что в первой половине следующего года ФРС будет вынуждена вновь вернуться к политике высоких ставок из-за роста цен. «Дополнительная инфляция непременно проявит себя в результате протекционистской тарифной политики Дональда Трампа. А там и до отставки Пауэлла — рукой подать», — не исключает Владимир Рожанковский.

Как считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, говорить о смене позиции ФРС в связи с выборами в США пока рано. Экономическая программа Дональда Трампа будет реализована не сразу, возможны заметные корректировки. «Формально ФРС независима от Белого дома. Речь идет о возможной реакции на популистские меры и вербальные интервенции», — полагает она.

Оксана Холоденко прогнозирует, что центробанк страны продолжит учитывать все входящие данные, тагетируя инфляцию и уровень безработицы. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. «Высокие или низкие процентные ставки Федрезерва — это, как правило, реакция на положение дел в экономике. Критика ситуаций такого рода связана с возможным опережением или запаздыванием регулятора, а также поведением финансовых активов», — пояснила она.

Это важно для рынков

Сможет ли ФРС справиться с последствиями решений Трампа — «этот вопрос важен для рынков», — отметила Ольга Беленькая.

Как она напомнила, из заявлений Дональда Трампа следует, что новая администрация будет нацелена на быстрый рост экономики США, а возобновление роста инфляции выше цели 2% — не беспокоит: планируются налоговые льготы для корпоративного сектора, повышения пошлин на импорт и т. д. После объявления итогов выборов фондовые индексы США быстро росли — на 1% в первый день и на 3% на второй. Индекс доллара подскочил на 2 процентных пункта.

Так, предвыборная программа Трампа предполагает такие меры, как продление временных льгот по налогам, введенных законом 2017 года (часть из них должны завершиться в конце 2025 года), дополнительное снижение корпоративного налога на прибыль с 21% до 15% для компаний, производящих продукцию в США. В части таможенной политики Трамп обещает ввести тариф 10−20% для всего импорта и не менее 60% для импорта из Китая. Миграционная повестка Трампа предполагает жесткое ограничение иммиграции и массовую депортацию нелегальных мигрантов. «Все эти меры являются проинфляционными и способствуют более высокой траектории бюджетных дефицитов и госдолга», — подчеркнула Ольга Беленькая. По ее мнению, в какой-то мере они могут быть компенсированы попытками сократить расходы бюджета и снизить стоимость энергоресурсов за счет поддержки разведки и добычи нефти.

Все это уже привело к переоценке рынком ожиданий по скорости снижения ставки ФРС. Однако, как полагает Ольга Беленькая, оценить эффект программы Трампа пока невозможно, поскольку это предвыборные лозунги, а не конкретные решения, срок которых может быть растянут во времени, а масштаб сокращен.

Рынок сейчас закладывает в ожидания, что к середине 2025 г ставка будет снижена до 3,75−4% и останется на этом уровне до конца будущего года либо будет снижена до 3,5−3,75%. Это более консервативно, чем сентябрьский прогноз ФРС на конец 2025 года (3,4%) и тем более, чем ожидания рынка в конце сентября-начале октября на конец будущего года (2,75−3,25%).

«Изменить ситуацию в пользу ускорения снижения ставки может дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда или явное проявление проблем с финансовой стабильностью», — полагает экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».