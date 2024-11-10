Трамп vs Пауэлл: кто важнее для инвесторов

ФРС США по итогам заседания
Джером Пауэлл заявил, что не уйдет в отставку — новый президент не имеет полномочий увольнять его или других высокопоставленных чиновников ФРС. По закону США президент назначает главу Федрезерва на четырехлетний срок, а Сенат — утверждает. С 2018 года этот пост занимает Джером Пауэлл. Его полномочия завершаются в феврале 2026 года.
Противостояние
Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента назначил председателем ФРС Джерома Пауэлла в 2018 году. Но глава государства быстро изменил отношение к руководителю центробанка страны после того, как ФРС начала повышать ставки, чтобы замедлить рост цен. Трамп неоднократно публично требовал от Пауэлла прекратить повышение ставок, которое тормозит рост кредитования населения и бизнеса, сокращает доходы и расходы американцев, и в конечном итоге тормозит рост экономики.
При первом президентстве Трампа ставки ФРС выросли в 5 раза, с 0,5% до 2,5%. Но во время пандемии, Федрезерв, как и все центробанки, рекордно снизили ставки. В США ставки снизили упала до 0,25% в 2020 году. Это ускорило рост инфляции с 0,1% в июне 2020 года до 9,1% в июле 2022 года. Чтобы остановить рост инфляции центробанк США за три года — к 2023 году повысил ставки до 5,5%. Теперь Федрезерв снижает ставку, но, по словам Трампа, ставки по-прежнему высоки и мешают американской экономике.
«Мы не знаем, каковы будут сроки и суть любых политических изменений. Поэтому мы не знаем, каковы будут последствия (действий Трампа — ред.) для экономики», — заявил глава Федрезерва после заседания ФРС 7 ноября. Новый президент требует ускорения экономики США. Рост ВВП страны и не превысит 2% в 2024 году. А в это время китайская экономика, наступающая на пятки США, покажет рост, как минимум в два раза больше, по оценкам МВФ и Всемирного банка.
Неизбежный конфликт
Дональд Трамп требует более быстрого снижения ставок ради роста экономики, но финансисты США теперь ожидают замедление темпов сокращений ставки ФРС, чем до выборов, из-за политики Трампа. Новый президент США намерен запустить, как минимум, три стимула, которые ускорят рост экономики и одновременно инфляцию. Во-первых, Трамп пообещал продлить налоговые льготы, принятые во время его первого срока. Сейчас срок их действия истекает в конце следующего года. Трамп пообещал также дополнительно снизить корпоративные подоходные налоги. Во-вторых, Трамп призвал ввести минимальные пошлины в размере от 10% до 20% на все импортируемые товары, и повысить их до 60% и выше на импорт из Китая, а для автомобилей из всех стран — почти до 100%.
Трамп также пообещал самую масштабную депортацию нелегальных мигрантов в истории США: в итоге страна лишится дешевого рабочего труда.
Поэтому многие ожидают конфликта главы ЦБ с новым президентом США. «Такой конфликт вполне возможен, учитывая опыт первого президентского срока Трампа, когда он выступал с резкой критикой политики ФРС, возглавляемой назначенным им же Дж. Пауэллом за недостаточно быстрое снижение ставок», — допускает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
И здесь, по ее мнению, ключевое значение будет иметь способность ФРС отстоять законодательно закрепленный принцип независимости центробанка, без которого невозможно доверие к его способности контролировать инфляцию. Пауэлл продемонстрировал это, ответив, что не намерен досрочно покидать свой пост, даже если Трамп попросит его об этом. При этом у Трампа нет полномочий его уволить — «not permitted by the law», — процитировала Ольга Беленькая слова главы Федрезерва, которые тот произнес 7 ноября, отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке.
Шансы Пауэлла
По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, у Джерома Пауэлла нет законодательной опции «не уйти в отставку, если его об этом попросят». «Это он лукавит. Если президент издаст указ, и республиканский по своему большинству парламент его поддержит, то никаких альтернатив у Пауэлла не будет», — отметил Владимир Рожанковский.
Судя по реакции рынка на ноябрьское решение ФРС США по снижению ставки, инвесторы не сильно верят, что удастся придать экономике импульс и при этом не взвинтить инфляцию, полагает экономист. Инвесторы считают, что в первой половине следующего года ФРС будет вынуждена вновь вернуться к политике высоких ставок из-за роста цен. «Дополнительная инфляция непременно проявит себя в результате протекционистской тарифной политики Дональда Трампа. А там и до отставки Пауэлла — рукой подать», — не исключает Владимир Рожанковский.
Как считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, говорить о смене позиции ФРС в связи с выборами в США пока рано. Экономическая программа Дональда Трампа будет реализована не сразу, возможны заметные корректировки. «Формально ФРС независима от Белого дома. Речь идет о возможной реакции на популистские меры и вербальные интервенции», — полагает она.
Оксана Холоденко прогнозирует, что центробанк страны продолжит учитывать все входящие данные, тагетируя инфляцию и уровень безработицы. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. «Высокие или низкие процентные ставки Федрезерва — это, как правило, реакция на положение дел в экономике. Критика ситуаций такого рода связана с возможным опережением или запаздыванием регулятора, а также поведением финансовых активов», — пояснила она.
Это важно для рынков
Сможет ли ФРС справиться с последствиями решений Трампа — «этот вопрос важен для рынков», — отметила Ольга Беленькая.
Как она напомнила, из заявлений Дональда Трампа следует, что новая администрация будет нацелена на быстрый рост экономики США, а возобновление роста инфляции выше цели 2% — не беспокоит: планируются налоговые льготы для корпоративного сектора, повышения пошлин на импорт
Так, предвыборная программа Трампа предполагает такие меры, как продление временных льгот по налогам, введенных законом 2017 года (часть из них должны завершиться в конце 2025 года), дополнительное снижение корпоративного налога на прибыль с 21% до 15% для компаний, производящих продукцию в США. В части таможенной политики Трамп обещает ввести тариф 10−20% для всего импорта и не менее 60% для импорта из Китая. Миграционная повестка Трампа предполагает жесткое ограничение иммиграции и массовую депортацию нелегальных мигрантов. «Все эти меры являются проинфляционными и способствуют более высокой траектории бюджетных дефицитов и госдолга», — подчеркнула Ольга Беленькая. По ее мнению, в какой-то мере они могут быть компенсированы попытками сократить расходы бюджета и снизить стоимость энергоресурсов за счет поддержки разведки и добычи нефти.
Все это уже привело к переоценке рынком ожиданий по скорости снижения ставки ФРС. Однако, как полагает Ольга Беленькая, оценить эффект программы Трампа пока невозможно, поскольку это предвыборные лозунги, а не конкретные решения, срок которых может быть растянут во времени, а масштаб сокращен.
Рынок сейчас закладывает в ожидания, что к середине 2025 г ставка будет снижена до 3,75−4% и останется на этом уровне до конца будущего года либо будет снижена до 3,5−3,75%. Это более консервативно, чем сентябрьский прогноз ФРС на конец 2025 года (3,4%) и тем более, чем ожидания рынка в конце сентября-начале октября на конец будущего года (2,75−3,25%).
«Изменить ситуацию в пользу ускорения снижения ставки может дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда или явное проявление проблем с финансовой стабильностью», — полагает экономист.
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