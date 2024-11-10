Трамп vs Пауэлл: кто важнее для инвесторов

Так, предвыборная программа Трампа предполагает такие меры, как продление временных льгот по налогам, введенных законом 2017 года (часть из них должны завершиться в конце 2025 года), дополнительное снижение корпоративного налога на прибыль с 21% до 15% для компаний, производящих продукцию в США. В части таможенной политики Трамп обещает ввести тариф 10−20% для всего импорта и не менее 60% для импорта из Китая. Миграционная повестка Трампа предполагает жесткое ограничение иммиграции и массовую депортацию нелегальных мигрантов. «Все эти меры являются проинфляционными и способствуют более высокой траектории бюджетных дефицитов и госдолга», — подчеркнула Ольга Беленькая. По ее мнению, в какой-то мере они могут быть компенсированы попытками сократить расходы бюджета и снизить стоимость энергоресурсов за счет поддержки разведки и добычи нефти.