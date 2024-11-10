Эксперт рассказал, как сейчас выбирать между первичным и вторичным рынком жилья

О том, как выбрать между новостройками и вторичкой, какие есть преимущества и недостатки у каждого вида квартир, Финансы Mail спросили у Сергея Зайцева, директора по продажам компании «Этажи».
В покупке недвижимости можно выделить два важных аспекта. Первое — цель покупки (инвестиция, способ заработка, для своей семьи
«В нынешних условиях кредитования покупка квартиры на первичном рынке выглядит привлекательно из-за возможностей оформления кредита по льготной семейной ипотеке. В этом случае ставка по ипотеке будет более чем в 4 раза ниже, чем при покупке готового жилья», — говорит эксперт.
Еще одним преимуществом квартиры на первичном рынке он считает отсутствие обязательных платежей ЖКХ в период, пока дом строится.
Если квартиру покупают для среднесрочных инвестиций, то «вторичка» выигрывает — готовое жилье всегда можно сдать в аренду и получать дополнительный доход, частично или полностью перекрывая платежи по ипотеке.
Готовое жилье, добавил эксперт, интересно и для коротких инвестиций.
«В России все больше набирает обороты, так называемый флиппинг, когда частные инвесторы выкупают с рынка квартиры в удовлетворительном состоянии с хорошим дисконтом от рыночной цены, затем за 2−3 месяца делают ремонт и предпродажную подготовку, почле чего продать объект можно с доходностью 20−25%», — объяснил Сергей Зайцев.
По его словам, квартиры с хорошим ремонтом больше ценятся и быстрее выкупаются, а риски снижения стоимости нивелируются коротким сроком владения такой недвижимостью.
Еще одним неоспоримым преимуществом готовых квартир эксперт назвал возможность подобрать вариант формата «заезжай и живи», с качественным ремонтом, мебелью и бытовой техникой, что сокращает затраты на переезд в собственное жилье.
«Довольно часто квартиры на вторичном рынке выигрывают у новостроек уже развитой инфраструктурой района, в части же новых районов социальная инфраструктура может появиться не сразу, а лишь по мере их развития, как и транспортная доступность», — сказал Сергей Зайцев.
При этом, для инвестора «недоразвитость» района является, по большей части, преимуществом — квартиры в новостройках растут в цене активнее по мере развития локации, порой прибавляя по 10−15% к стоимости даже просто на новостях о планах по повышению транспортной доступности отдаленного района.
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