Эксперт рассказал, как сейчас выбирать между первичным и вторичным рынком жилья

«Довольно часто квартиры на вторичном рынке выигрывают у новостроек уже развитой инфраструктурой района, в части же новых районов социальная инфраструктура может появиться не сразу, а лишь по мере их развития, как и транспортная доступность», — сказал Сергей Зайцев.