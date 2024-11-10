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Россия увеличила поставки шоколада в США в три раза

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия за январь-сентябрь этого года увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Так, за девять месяцев этого года было экспортировано шоколада на 1,7 миллиона долларов против 488,5 тысячи долларов за аналогичный период прошлого года. При этом это почти столько же, сколько было поставлено в 2022 году.

В целом, согласно доступным данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев этого года поставила в другие страны мира 61 тысячу тонн этого десерта на 191 миллион долларов.

США являются крупнейшим импортером шоколада в мире. За девять месяцев текущего года американские компании увеличили закупки почти на 20% — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов.

Основным поставщиком шоколада в США в январе-сентябре была Канада — ее поставки выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на пятую часть выросли поставки шоколада из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона долларов.

А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, откуда закупки снизились на 8% — до 93,3 миллиона долларов.