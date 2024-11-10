Политолог Георгий Бовт: Обрушит ли Трамп цены на нефть?

В одном из предвыборных заявлений Трампа намекнул, что при цене на нефть 40 долларов за баррель российский бюджет останется без денег и вести дальше СВО на Украине Москва не сможет. Так чего ждать?
Начнем с «не сможет». Цена на нефть, конечно, важна для бюджета РФ, однако, во-первых, доля нефтегазовых доходов в нем падает, а не растет, во-вторых, уровень даже в 40 долларов не станет катастрофическим. И не только по причине наличия ФНБ. Уже в прошлом году, в пересчете на доллары, средняя себестоимость добычи нефти в России снизилась с примерно 50 долларов за баррель до 39. Кстати, в рублях тоже снизилась — на 4% (с 24,6 тыс. руб. за тонну до 23,6 тыс.) В этом году, учитывая ослабление рубля, еще снизится (в долларах). Себестоимость добычи нефти в самих США составляет от 31 доллара для традиционных наземных скважин Юго-Востока до 43−44 долларов и выше за баррель при глубоководной добыче и сланцевой нефти. Так что чрезмерно низкие цены на углеводороды невыгодны самой Америке, и демпинговать она вряд ли станет.
Трамп действительно может помочь американским нефтяным корпорациям увеличить прибыли. За счет смягчения госрегулирования (например, в области экологических стандартов), налоговых льгот для инвестиций в геологоразведку и добычу, заморозки роялтии арендных ставок для нефтедобычи на федеральныхземлях, стимулируя тем самым увеличение собственной нефте- и газодобычи. Он так обещал, по крайней мере. Не зря он просил нефтяные корпорации скинуться на его избирательную кампанию до 1 млрд долларов (в реальности они дали 75 млн долл., что тоже немало) — мол, при мне все с лихвой компенсируете.
Мощности американской нефтедобывающей отрасли действительно большие, однако это не бездонная бочка, из которой можно увеличить откачку в разы по команде. Нефтянка и при Байдене чувствовала себя неплохо, увеличив добычу с 11 млрд баррелей (в 2020 году, последнем году правления Трампа) до почти 13 млрд. Америка стала чистым нетто-экспортером нефти в 2020 году, впервые с 1949 года. При этом продолжает импортировать значительное количество нефти, в том числе для переработки и потом реэкспорта нефтепродуктов, исходя из условий логистики, международной кооперации, смягчения колебаний цен на рынке и пополнения (или уменьшения) собственных стратегических запасов. В 2022 году общий экспорт нефти составил 9,52 млн баррелей в день, а импорт — около 8,33 млн б/д. В 2023 году США импортировали 8,51 млн б/д нефти из 86 стран, экспортировав 10,15 млн б/д в 173 страны. Экспорт только сырой нефти в объеме около 4,06 млн б/д в день составил 40% от общего валового ее экспорта США. Чистый экспорт нефти, таким образом, составил 1,64 млн б/д в 2023 году. Пятью крупнейшими экспортерами нефти в США в 2023 году были Канада, Мексика, Саудовская Аравия, Ирак и Бразилия (одновременно в Мексику, Канаду и Бразилию шло небольшое количество и экспорта нефти и нефтепродуктов). Пятью крупнейшими импортерами американской нефти выступали та же Мексика (11% объема экспорта), Китай (10%), Нидерланды (9%), Канада (8%) и Япония (6%). При этом доля США в мировой нефтедобычи составляет примерно 22%, у Саудовской Аравии и России по 11%. Однако подавляющая часть этой нефти потребляется внутри страны. На фоне экспортных американских 1,64 млн б/с Россия — куда более мощный мировой игрок. Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в сентябре вырос до 7,5 млн б/с (при общей добыче нефти 9,11млн б/с), а экспорт только нефти достиг в сентябре 4,84 млн б/с.
Сокращению мирового спроса на нефть может способствовать как раз тарифная политика Трампа, если он развяжет торговые войны против Китая и Европы. В этом случае экономика КНР может почувствовать торможение (и сокращение спроса на энергоносители). На такой случай, например, Citi прогнозирует снижение общемирового спроса на нефть на 0,9 млн б/д в следующем году, что составляет менее процента нынешнего объема. Не фатально. Но и рынок в ответ отреагирует снижениемнефтедобычи в тех же США, где нефтяные компании уже готовятся сокращать бурение, поскольку цены на сырую нефть в последнее время снижаются и компании опасаются, что «тарифы от Трампа» усугубят ситуацию. Так что его предвыборное хвастовство по поводу того, что если бы он победил в 2020 году, то нефтедобыча нефти в США была бы «в четыре, пять раз выше нынешнего уровня» — это только хвастовство и ничего более. Рынок так не работает.
Что Трамп действительно может сделать, так это отменить налоговые льготы для производителей возобновляемой энергетики и электромобилей, что, конечно, поддержит нефтяной рынок, но отнюдь не в сторону понижения цен. Также, скорее всего, он быстро отменит указ Байдена на мораторий на экспорт СПГ (с начала текущего года), после чего Минэнерго возобновит выдачу лицензий на экспорт. Не зря США так усиленно давят на российских производителей СПГ, обкладывая их санкциями, — типичный пример нечестной конкуренции на рынке. Однако если Трамп еще и затеет торговые войны с основными партнерами Америки, то куда и кому Америка будет сбывать свой СПГ? В прошлом году США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире — 11,9 млрд кубических футов в день. На втором месте Австралия и Катар (10,1−10,5 млрд куб. футов/д), на третьем месте Россия (4,2 млрд куб. футов в день). Основным направлением экспорта США была Европа (66% экспорта), затем Азия, включая КНР (26%). Начиная против этих стран торговые войны, Америка в очередной раз «выстрелит себе в ногу». Так что, скорее всего, даже Трамп не сможет пойти против реалий взаимоувязанных между собой мировых рынков.