Политолог Георгий Бовт: Обрушит ли Трамп цены на нефть?

Мощности американской нефтедобывающей отрасли действительно большие, однако это не бездонная бочка, из которой можно увеличить откачку в разы по команде. Нефтянка и при Байдене чувствовала себя неплохо, увеличив добычу с 11 млрд баррелей (в 2020 году, последнем году правления Трампа) до почти 13 млрд. Америка стала чистым нетто-экспортером нефти в 2020 году, впервые с 1949 года. При этом продолжает импортировать значительное количество нефти, в том числе для переработки и потом реэкспорта нефтепродуктов, исходя из условий логистики, международной кооперации, смягчения колебаний цен на рынке и пополнения (или уменьшения) собственных стратегических запасов. В 2022 году общий экспорт нефти составил 9,52 млн баррелей в день, а импорт — около 8,33 млн б/д. В 2023 году США импортировали 8,51 млн б/д нефти из 86 стран, экспортировав 10,15 млн б/д в 173 страны. Экспорт только сырой нефти в объеме около 4,06 млн б/д в день составил 40% от общего валового ее экспорта США. Чистый экспорт нефти, таким образом, составил 1,64 млн б/д в 2023 году. Пятью крупнейшими экспортерами нефти в США в 2023 году были Канада, Мексика, Саудовская Аравия, Ирак и Бразилия (одновременно в Мексику, Канаду и Бразилию шло небольшое количество и экспорта нефти и нефтепродуктов). Пятью крупнейшими импортерами американской нефти выступали та же Мексика (11% объема экспорта), Китай (10%), Нидерланды (9%), Канада (8%) и Япония (6%). При этом доля США в мировой нефтедобычи составляет примерно 22%, у Саудовской Аравии и России по 11%. Однако подавляющая часть этой нефти потребляется внутри страны. На фоне экспортных американских 1,64 млн б/с Россия — куда более мощный мировой игрок. Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в сентябре вырос до 7,5 млн б/с (при общей добыче нефти 9,11млн б/с), а экспорт только нефти достиг в сентябре 4,84 млн б/с.