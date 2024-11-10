Писательница Робски задолжала ФНС почти 1 млн рублей

Оксана Робски была замужем шесть раз. От первого брака у нее осталась дочь Дарья. Третий муж — Майкл Робски, гражданин Германии, в 1998 году занимался мебельным бизнесом в Москве, после развода оставил жене дом на Рублевском шоссе, а сам уехал в Азию. В браке у них родился сын Иосиф Робски. Четвертым мужем стал футболист и тренер Игорь Шалимов. А пятым — предприниматель Олег Горелышев. В начале 2010-х Робски переехала с пятым мужем в Калифорнию, где работала сценаристом музыкальных клипов. Поводом для переезда стали рекомендации врачей сыну Иосифу. У него была аллергия, и специалисты посоветовали жить в более мягком климате. 28 августа 2015 года в шестой раз вышла замуж за бизнесмена Олега, чью личность она скрывает.