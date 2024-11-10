Nikkei: политика Трампа повысит стоимость производства авто в США

Подчеркивается, что план Трампа ввести тарифы в размере 10−20% на весь импорт нанесет большой удар по автомобильной промышленности, поскольку затронет не только уже готовые автомобили, ввозимые в США из других стран, но и запчасти и комплектующие. Отмечается, что введение тарифов увеличит стоимость производства одного автомобиля примерно на $4 тыс. В США за год производится порядка 10 млн авто, так что общий рост затрат составит $40 млрд. Издание также полагает, что схожая ситуация образуется и в других сферах производства, включая машиностроение и сталелитейную промышленность, а повышение стоимости производства неизбежно приведет к повышению стоимости конечного продукта, что ляжет бременем на рядового потребителя.