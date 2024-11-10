Nikkei: политика Трампа повысит стоимость производства авто в США

Подчеркивается, что план Трампа ввести тарифы в размере 10−20% на весь импорт нанесет большой удар по автомобильной промышленности, поскольку затронет не только уже готовые автомобили, ввозимые в США из других стран, но и запчасти и комплектующие. Отмечается, что введение тарифов увеличит стоимость производства одного автомобиля примерно на $4 тыс. В США за год производится порядка 10 млн авто, так что общий рост затрат составит $40 млрд. Издание также полагает, что схожая ситуация образуется и в других сферах производства, включая машиностроение и сталелитейную промышленность, а повышение стоимости производства неизбежно приведет к повышению стоимости конечного продукта, что ляжет бременем на рядового потребителя.
Газета отмечает, что жесткая позиция Трампа по вопросам, связанным с возобновляемыми источниками энергии, приведет к замедлению процесса декарбонизации, а ужесточение иммиграционной политики сократит приток специалистов в страну и окажет негативный эффект на развитие сферы высоких технологий, включая искусственный интеллект. В японском издании допускают, что реальные протекционистские шаги Трампа в сфере экономики могут отличаться от предвыборных обещаний, но подчеркивают, что иностранным компаниям необходимо готовиться к различным сценариям дальнейшего развития событий.
Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября президентских выборах поражение своему оппоненту — представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис с января 2021 года занимает должность вице-президента США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.