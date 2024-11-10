Куры вздохнут с облегчением: Минсельхоз решил не запрещать «свободный выгул» домашней птицы

После громкого шума и бурления эмоций скандальный ветеринарный проект был доработан. Но, несмотря на то, что ряд требований были убраны, документ снова не понравился птицеводам и «переполох в курятнике» продолжился. По нему хозяйства поделили на три категории: «мелкие» (до 50 голов птицы), «крупные» (51−1000 голов) и «Предприятия» (от 1000 голов). И снова те же жесткие требования: выпас вроде как возможен, но место нужно оградить от диких животных. Как и места проживания птицы. А для того, чтобы дикие и синантропные птицы (воробьи и голуби) не задумали контачить с курами и гнездиться рядом с ними, «исключается наличие деревьев и водоемов». («Прудики засыпать, а возле курятника яблони с вишнями порубить, что ли?» — снова недоумевали селяне). Кроме того, на территории мелких и крупных хозяйств «устанавливаются устройства, отпугивающие диких и синантропных птиц». Фермерам же дополнительно предписывалось оборудовать въезд дезинфекционным барьером с незамерзающими растворами…