Куры вздохнут с облегчением: Минсельхоз решил не запрещать «свободный выгул» домашней птицы

Похоже, бабушки и фермеры, содержащие кур и другую сельхозптицу, могут выдыхать: как сообщили «КП» в Ассоциации «Народный фермер», аграриям удалось убедить чиновников не вводить жесткие нормы содержания птицы в ЛПХ и малых хозяйствах.
Волна возмущения среди птицеводов-любителей прокатилась весной этого года, когда в сети был опубликован новый проект ветеринарных правил («Комсомолка» подробно рассказывала об этом). Помимо того, что он прямо запрещал свободный выгул кур (система содержания только клеточная или напольная, то есть в курятнике), проект документа содержал еще ряд непонятных и невыполнимых условий. По сути, предъявляя к обычным селянам и малым формам сельхозбизнеса такие же требования, как и к большим птицеводческим комплексам. Например, обзавестись дезинфекционными ковриками, составить план противоэпизоотических мероприятий, а перед отправкой из хозяйства «птица должна подвергаться клиническому осмотру, который осуществляется специалистом в области ветеринарии».
«Вот задумала бабушка курочку продать, ей что — каждый раз ветеринара из райцентра выписывать? А сколько будут стоить его услуги? Да курочка золотой получится! А потом что будет — бабушек за их курей, гуляющих по деревне, штрафовать начнут? Это же курам на смех!» — обсуждая проект, гневались селяне.
Волна возмущения среди птицеводов-любителей прокатилась весной этого года, когда в сети был опубликован новый проект ветеринарных правил. Иван МАКЕЕВ.
Фермеры и вовсе задумчиво почесывали затылки: неужели пора ставить крест на развитии экологического производства, подразумевающего как раз свободный выгул птицы?.. И все вместе люди приходили к очевидным выводам: желающих держать кур в деревнях при таких нормах станет значительно меньше.
ПЕРЕПОЛОХ ПРОДОЛЖИЛСЯ.
После громкого шума и бурления эмоций скандальный ветеринарный проект был доработан. Но, несмотря на то, что ряд требований были убраны, документ снова не понравился птицеводам и «переполох в курятнике» продолжился. По нему хозяйства поделили на три категории: «мелкие» (до 50 голов птицы), «крупные» (51−1000 голов) и «Предприятия» (от 1000 голов). И снова те же жесткие требования: выпас вроде как возможен, но место нужно оградить от диких животных. Как и места проживания птицы. А для того, чтобы дикие и синантропные птицы (воробьи и голуби) не задумали контачить с курами и гнездиться рядом с ними, «исключается наличие деревьев и водоемов». («Прудики засыпать, а возле курятника яблони с вишнями порубить, что ли?» — снова недоумевали селяне). Кроме того, на территории мелких и крупных хозяйств «устанавливаются устройства, отпугивающие диких и синантропных птиц». Фермерам же дополнительно предписывалось оборудовать въезд дезинфекционным барьером с незамерзающими растворами…
Однако, как рассказали «КП» в Ассоциации «Народный фермер», после ряда совместных совещаний Минсельхоз РФ поддержал позицию фермерского сообщества, и проект новых ветеринарных правил вновь был откорректирован.
Минсельхоз РФ поддержал позицию фермерского сообщества, и проект новых ветеринарных правил вновь был откорректирован. Светлана МАКОВЕЕВА.
Для начала увеличены лимиты поголовья для разных категорий хозяйств: в мелких — до 100 голов, в крупных — от 101 до 15 тысяч, в предприятиях — от 15 тысяч.
Во-вторых, из проекта документа исключили требования о вырубке деревьев в хозяйствах.
В-третьих, фермеры, как и ЛПХ, смогут осуществлять дезинфекционную обработку без создания дезинфекционных барьеров (их стоимость может доходить до нескольких миллионов рублей, что, в свою очередь, отразилось бы на потребительских ценах).
Что же касается выгула птицы, то и здесь удалось добиться послаблений:
— Хозяйства, в которых содержится до 100 голов, могут по-прежнему отправлять птицу на свободный выгул;
— В хозяйствах с численностью от 101 до 15 тысяч птиц — возможность выгула на выгульной площадке.
Кроме того, свободный выгул предусмотрен для хозяйств, в которых живут до 15 тысяч водоплавающей птицы типа гусей и уток.
По словам представителей «Народного фермера», вновь откорректированная версия проекта ветправил появится на соответствующем официальном портале в ближайшие дни. Предполагается, что после продолжения общественного обсуждения и прохождения ряда процедур, новые ветправила для домашней птицы заработают с 1 сентября 2025 года.
Олег СИРОТА, глава Ассоциации «Народный фермер»: «Перестарались по старинной русской традиции».
— Мы отстояли свободу наших кур! Одной из причин роста цен на яйцо в прошлом году стала их нехватка. Почему не хватало? Причин много, одной из них были ветеринарные риски — прошло несколько крупных эпидемий. Ну, и как водится, на всякий случай у нас решили все запретить, чтобы искоренить все возможные и невозможные причины роста цен на яйцо. Регулирующие органы решили по старинной русской традиции «перестараться» и вообще все нафиг запретили. И кур, и яйца, и фермеров.
В результате весной появился абсолютно адский проект ветправил. Краткое содержание.
У тебя курятник? Давай делай бетонные площадки, загоняй кур в загон, делай зону отчуждения, руби деревья во всем хозяйстве (тут я вообще смысл действия не понял) и еще мелким шрифтом огромный список запретов, чего нельзя. В результате курятник на 1000 кур начал превращаться в самую настоящую птицефабрику со скафандрами. А это фактически — запрет содержания кур в личных и фермерских хозяйствах.
Мы в нашей Ассоциации прочитали и ужаснулись. И не только мы — нам начали писать птицеводы: идите, что-нибудь уже сделайте! И мы пошли. В результате нескольких месяцев упражнений, боли, фантастической кучи бумажек, обид, криков, перевернутых столов и еще одной кучи бумажек нам удалось отбиться.
Тут хочется поблагодарить Минсельхоз РФ и лично министра Оксану Лут — для малых фермеров убрали все завышенные требования. Теперь ждем официального закрепления наших корректировок в документе и благодарим коллег из Минсельхоза!