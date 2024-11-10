Каким будет курс рубля на неделе с 11 по 17 ноября 2024: прогноз эксперта

Банк России, в свою очередь, будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, и с учетом самостоятельных регулярных продаж суммарный объем чистых операций регулятора по продаже юаней в ноябре составит 4,2 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в октябре.