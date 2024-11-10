Каким будет курс рубля на неделе с 11 по 17 ноября 2024: прогноз эксперта

Тем не менее, отмечает аналитик, фундаментальные предпосылки в пользу дальнейшего ослабления рубля по-прежнему превалируют.
«Нефтегазовые доходы бюджета в октябре сократились на 26% по сравнению с 2023 годом, что соответствует снижению на 24% стоимости барреля Urals. Как следствие, есть основания ожидать, что снижение нефтяных цен привело и к снижению притока экспортной выручки», — добавила эксперт.
Вместе с тем, Минфин сообщил о росте покупок валюты и золота в ноябре до 4,2 млрд руб. в день по сравнению с 3,1 млрд руб. месяцем ранее.
Банк России, в свою очередь, будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, и с учетом самостоятельных регулярных продаж суммарный объем чистых операций регулятора по продаже юаней в ноябре составит 4,2 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в октябре.
Таким образом, сокращение нетто-продаж Банка России окажет дополнительное давление на рубль с учетом относительно низкого притока валюты от экспорта при восстановлении импорта.
«Мы полагаем, что на следующей неделе рубль вновь может приблизиться к достигнутым ранее минимумам на уровне 98−99 ₽ за доллар США», — резюмировала она.
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