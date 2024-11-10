Эксперт предупредила о проблемах в случае неправильного оформления временных построек на даче

•⁠ для граждан: от 2 000 до 5 000 рублей.

•⁠ для должностных лиц: от 20 000 до 50 000 рублей.

•⁠ для юридических лиц: от 500 000 до 1 000 000 рублей.



Причем, оплата штрафа не освобождает от обязанности устранить нарушение, то есть снести незаконную постройку или привести её в соответствие с установленными нормами.



Если собственник не согласен с вынесенным предписанием или штрафом, он вправе обжаловать решение как в административном, так и в судебном порядке.