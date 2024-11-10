Эксперт предупредила о проблемах в случае неправильного оформления временных построек на даче

Временные постройки могут подпадать под требования о регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Отсутствие соответствующего оформления может повлечь риски признания таких объектов самовольными постройками.
«В случае выявления нарушений уполномоченные органы, к примеру, органы местного самоуправления или инспекции государственного строительного надзора, могут обязать владельца снести постройку за его счет», — предупреждает юрист.
Особенно остро этот вопрос стоит для построек, размещённых с нарушением норм пожарной безопасности или санитарных отступов.
Дополнительно, при проведении проверок или споров с соседями, возможны иски в суд с требованием признать сооружения незаконными.
Владелец может быть также привлечён к административной ответственности за нарушение земельного законодательства или норм градостроительного кодекса.
«Например, на собственника могут быть наложены штрафы, которые варьируются в зависимости от категории земель и вида нарушения», — говорит Терехин.
Решения о привлечении к административной ответственности выносят органы местного самоуправления или специализированные контролирующие органы.
Так, администрации муниципальных образований контролируют соблюдение градостроительных норм и правил на подведомственных территориях. Государственная инспекция строительного надзора осуществляет надзор за соблюдением требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. А Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии контролирует регистрацию прав на недвижимое имущество.
Возможны и проверки уполномоченными органами на основании жалоб соседей или в рамках общего надзора за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.
Чтобы избежать юридических проблем, юрист советует заранее уточнить в местной администрации, какие постройки требуют регистрации, а какие — нет. Некоторые временные сооружения могут быть оформлены упрощённым способом, но в каждом случае надо проконсультироваться с кадастровым инженером или юристом.
Кроме того, важно соблюдать все установленные строительные и земельные нормы, чтобы избежать претензий со стороны надзорных органов или соседей.
В случае получения уведомления о нарушении или требования о сносе временной постройки необходимо собрать все документы, подтверждающие законность установки сооружения, и обратиться к квалифицированному юристу.
При этом важно учитывать сроки обжалования, чтобы не упустить возможность защитить свои права.
Согласно статье 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за строительство, реконструкцию объектов капстроительства без разрешения предусмотрены штрафы:
• для граждан: от 2 000 до 5 000 рублей.
• для должностных лиц: от 20 000 до 50 000 рублей.
• для юридических лиц: от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Причем, оплата штрафа не освобождает от обязанности устранить нарушение, то есть снести незаконную постройку или привести её в соответствие с установленными нормами.
Если собственник не согласен с вынесенным предписанием или штрафом, он вправе обжаловать решение как в административном, так и в судебном порядке.
Для обращения в суд необходимо подать исковое заявление в суд общей юрисдикции по месту нахождения объекта недвижимости.
Таким образом, при возведении построек на дачном участке необходимо учитывать как федеральные, так и местные нормативные акты.
Федеральные нормы
На уровне Российской Федерации установлены общие требования к строительству на дачных и садовых участках. Основной документ — СНиП 30−02−97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Этот документ регламентирует:
- Размещение построек: минимальные расстояния от границ участка до жилых домов, хозяйственных построек, санитарных объектов
и т. д.
- Пожарные разрывы: минимальные расстояния между строениями на соседних участках в зависимости от материалов их исполнения.
- Санитарные нормы: требования к размещению туалетов, компостных ям, колодцев и других объектов.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения, уточняющие критерии вспомогательных построек, которые можно возводить без получения разрешительной документации. Это бани, летние кухни, сараи, гаражи, теплицы, навесы, погребы, колодцы и другие сооружения, соответствующие установленным критериям.
Местные нормативные акты
Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные требования к строительству на своей территории. Эти требования могут касаться:
- архитектурного облика: ограничений по высоте зданий, цветовой гамме фасадов, использованию определенных материалов.
- порядка получения разрешений: процедур согласования строительства, уведомления соседей
и т. д.
- дополнительных санитарных и экологических норм: требований к озеленению, водоотведению, защите от шума
и т. д.
К слову, 15 октября Госдума приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части «дачной амнистии»), 29 октября он был официально опубликован.
В законе речь идет о хозблоках, сараях, банях, погребах, летних кухнях, колодцах, навесах и других хозяйственных постройках, которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
«Принятый закон упрощает процедуру оформления прав собственности на такие хозяйственные постройки, поэтому рекомендуем пользоваться всеми преимуществами действующего законодательства, во избежание дальнейших юридических проблем», — подытожил Терехин.
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