Экономист напомнила о Международном дне бухгалтерии

Она напомнила, что 10 ноября 1494 года итальянский монах и математик Лука Пачоли в этот день в 1494 году опубликовал свой труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В книге говорилось о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии, а также об использовании регистров бухгалтерского учета и оформление журналов-ордеров.