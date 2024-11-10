Экономист напомнила о Международном дне бухгалтерии

Она напомнила, что 10 ноября 1494 года итальянский монах и математик Лука Пачоли в этот день в 1494 году опубликовал свой труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В книге говорилось о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии, а также об использовании регистров бухгалтерского учета и оформление журналов-ордеров.
«В XVII веке описанная Лукой Пачоли техника ведения бухгалтерии была распространена не только на все сферы экономических отношений, но и на домашнее хозяйство», — отметила экономист.
В XX веке Организация Объединенных Наций учредила Международный день бухгалтера. Первый раз его отмечали 10 ноября 1972 года.
«Текущие хозяйственные операции отличаются большим многообразием и большой скоростью их проведения. Современный бухгалтер должен всех их учесть достоверно и своевременно, а это требует знаний как в области методологии бухгалтерского учета, так и экономической природы всех операций», — заключила Лариса Сорокина.