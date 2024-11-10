«Черная пятница». Как мошенники используют распродажи в своих целях

Сайт-двойник
Мошенники создают сайты-клоны известных брендов — дизайн и название похожи. От оригинальной страницы «двойник» может отличаться лишь одним символом в адресной строке браузера
Совет: перед покупкой внимательно изучите сайт. Если обнаружите пустые разделы, ошибки, отсутствие контактов — это тревожный знак. Также прочитайте отзывы о сайте в интернете. Если пользуетесь интернет-покупками, лучше сохраните проверенный сайт магазина в закладках или скачайте официальное приложение.
Ловушка в соцсетях
В соцсетях можно встретить множество аккаунтов одного и того же бренда и если не проявить внимательность, то можно попасть на крючок мошенников. Злоумышленники делают всё, чтобы вызывать доверие к созданной ими фальшивой страничке: размещают красивые фото, создают видимость присутствия тысяч подписчиков и комментариев, для этого задействуют ботов с пустыми страницами. И всё для того, чтобы кто-нибудь оформил заказ. А дальше в диалоге «менеджер» попросит предоплату, а затем оставит жертву и без товара, и без средств на счете.
Совет: не спешите переводить деньги «представителю бренда». Свяжитесь с магазином по телефону и уточните, принимают ли они заказы через страничку в соцсетях. Контакты и ссылки на настоящие аккаунты бренда в соцсетях вы найдете на официальном сайте.
Большие скидки — ложные ссылки
От имени брендов мошенники рассылают письма о закрытых распродажах. В них потенциальную жертву просят перейти по ссылке и «подтвердить аккаунт». Иными словами, ввести личные и банковские данные, с помощью которых аферисты похитят деньги.
Совет: не переходите по непроверенной ссылке. Проверьте email-адрес отправителя — скорее всего, он будет отличаться от того, который указан на официальном сайте. Установите и регулярно обновляйте антивирус на гаджетах. Он дополнительно защитит от вредоносных сайтов из фишинговых рассылок.
Оформляете возврат? Мы поможем!
Мошенники связываются с людьми, которые оставляют жалобы о товарах на сайтах-отзовиках и в соцсетях. Под видом «менеджеров» они предлагают решить проблему, а вдобавок — «начислить бонусы» за доставленные неудобства. Только вот «форма возврата», которую они направят, приведет жертву к потере личных данных и сбережений на карте
Совет: Если возникли проблемы с заказом, лучше обратиться в службу поддержки самостоятельно и по официальным каналам — в чате приложения или на сайте маркетплейса
Легко запомнить правила
- Совершайте покупки только на проверенных сайтах — внимательно изучите адрес страницы, прочитайте отзывы в интернете
- Заведите отдельную карту для онлайн-покупок и пополняйте ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты
- При совершении покупок обращайте внимание на значок безопасного соединения (замочка) в строке браузера
- Не переходите по непроверенным ссылкам, не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах
- Установите антивирус на все устройства и регулярно его обновляйте
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».