«Черная пятница». Как мошенники используют распродажи в своих целях

В соцсетях можно встретить множество аккаунтов одного и того же бренда и если не проявить внимательность, то можно попасть на крючок мошенников. Злоумышленники делают всё, чтобы вызывать доверие к созданной ими фальшивой страничке: размещают красивые фото, создают видимость присутствия тысяч подписчиков и комментариев, для этого задействуют ботов с пустыми страницами. И всё для того, чтобы кто-нибудь оформил заказ. А дальше в диалоге «менеджер» попросит предоплату, а затем оставит жертву и без товара, и без средств на счете.