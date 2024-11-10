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«Черная пятница». Как мошенники используют распродажи в своих целях

В период распродаж активизируются не только магазины и маркетплейсы. Мошенники тоже тщательно готовятся, ловко расставляя свои ловушки. Схемы самые разные — сайты-двойники, фальшивые аккаунты брендов в соцсетях, фишинговые рассылки. В Главном Управлении Банка России по ЦФО рассказали о правилах защиты от разных уловок.

Источник: Freepik

Сайт-двойник

Мошенники создают сайты-клоны известных брендов — дизайн и название похожи. От оригинальной страницы «двойник» может отличаться лишь одним символом в адресной строке браузера

Совет: перед покупкой внимательно изучите сайт. Если обнаружите пустые разделы, ошибки, отсутствие контактов — это тревожный знак. Также прочитайте отзывы о сайте в интернете. Если пользуетесь интернет-покупками, лучше сохраните проверенный сайт магазина в закладках или скачайте официальное приложение.

Ловушка в соцсетях

В соцсетях можно встретить множество аккаунтов одного и того же бренда и если не проявить внимательность, то можно попасть на крючок мошенников. Злоумышленники делают всё, чтобы вызывать доверие к созданной ими фальшивой страничке: размещают красивые фото, создают видимость присутствия тысяч подписчиков и комментариев, для этого задействуют ботов с пустыми страницами. И всё для того, чтобы кто-нибудь оформил заказ. А дальше в диалоге «менеджер» попросит предоплату, а затем оставит жертву и без товара, и без средств на счете.

Совет: не спешите переводить деньги «представителю бренда». Свяжитесь с магазином по телефону и уточните, принимают ли они заказы через страничку в соцсетях. Контакты и ссылки на настоящие аккаунты бренда в соцсетях вы найдете на официальном сайте.

Большие скидки — ложные ссылки

От имени брендов мошенники рассылают письма о закрытых распродажах. В них потенциальную жертву просят перейти по ссылке и «подтвердить аккаунт». Иными словами, ввести личные и банковские данные, с помощью которых аферисты похитят деньги.

Совет: не переходите по непроверенной ссылке. Проверьте email-адрес отправителя — скорее всего, он будет отличаться от того, который указан на официальном сайте. Установите и регулярно обновляйте антивирус на гаджетах. Он дополнительно защитит от вредоносных сайтов из фишинговых рассылок.

Оформляете возврат? Мы поможем!

Мошенники связываются с людьми, которые оставляют жалобы о товарах на сайтах-отзовиках и в соцсетях. Под видом «менеджеров» они предлагают решить проблему, а вдобавок — «начислить бонусы» за доставленные неудобства. Только вот «форма возврата», которую они направят, приведет жертву к потере личных данных и сбережений на карте

Совет: Если возникли проблемы с заказом, лучше обратиться в службу поддержки самостоятельно и по официальным каналам — в чате приложения или на сайте маркетплейса

Легко запомнить правила

  • Совершайте покупки только на проверенных сайтах — внимательно изучите адрес страницы, прочитайте отзывы в интернете
  • Заведите отдельную карту для онлайн-покупок и пополняйте ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты
  • При совершении покупок обращайте внимание на значок безопасного соединения (замочка) в строке браузера
  • Не переходите по непроверенным ссылкам, не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах
  • Установите антивирус на все устройства и регулярно его обновляйте

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».