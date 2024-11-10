Бегство или расчет: почему российские инвесторы распродают акции

Сумма вложений розничных инвесторов в акции на фондовом рынке Московской биржи в октябре сократилась на 32 млрд рублей. При этом в сентябре снижение составило 11,6 млрд рублей, а в августе — 21,5 млрд рублей.
Начиная с мая идет отток из акций, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов и, по его мнению, это явление связано с несколькими причинами:
- Рост доходности депозитов и фондов денежного рынка на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
- Тренд на фондовом рынке продолжает сохранять направление на понижение. Инвесторы следуют биржевой поговорке The Trend is Your Friend (Тренд — твой друг), не желая играть против него.
- Дивидендная доходность по российским акциям получается меньше, чем доходность депозитов.
- Публикация промежуточных итогов эмитентов: результаты компаний, дивидендные промежуточные выплаты часто хуже ожиданий рынка.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев объяснил уход инвесторов из традиционных акций, прежде всего, расширением продуктовой линейки на фондовом рынке (появились ЦФА, флоатеры, новые публичные размещения
Экономист, эксперт по инвестициям, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе считает, что уход из акций объясняется потерями в них. Российский рынок падает более чем на 10% с начала 2024 года. На акции давит высокая ключевая ставка, которая сейчас уже составляет 21% и может быть повышена в декабре до 22−23%. В итоге акции по доходности проигрывают другим финансовым инструментам.
Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов также связывает уход инвесторов из акций со ставкой и жесткой риторикой ЦБ РФ. Ожидания по ставке пересматриваются в пользу дальнейшего повышения, и в глазах многих инвесторов депозиты или фонды ликвидности выглядят сейчас более интересными, нежели акции.
«Но тут важен тайминг. Если вы покупали фонды ликвидности в начале весны, то это было отличным решением, потому что они показали лучшую доходность, чем индекс Мосбиржи и большинство акций», — отметил он.
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