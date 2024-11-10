Бегство или расчет: почему российские инвесторы распродают акции

Экономист, эксперт по инвестициям, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе считает, что уход из акций объясняется потерями в них. Российский рынок падает более чем на 10% с начала 2024 года. На акции давит высокая ключевая ставка, которая сейчас уже составляет 21% и может быть повышена в декабре до 22−23%. В итоге акции по доходности проигрывают другим финансовым инструментам.