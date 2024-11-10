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Бегство или расчет: почему российские инвесторы распродают акции

Розничные инвесторы увеличили темпы сокращения инвестиций в акции по сравнению с предыдущими месяцами, следует из итогов торгов в октябре, опубликованных Мосбиржей. Почему сложилась такая ситуация, разбирались Финансы Mail.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash / CC0

Сумма вложений розничных инвесторов в акции на фондовом рынке Московской биржи в октябре сократилась на 32 млрд рублей. При этом в сентябре снижение составило 11,6 млрд рублей, а в августе — 21,5 млрд рублей.

Начиная с мая идет отток из акций, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов и, по его мнению, это явление связано с несколькими причинами:

  1. Рост доходности депозитов и фондов денежного рынка на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
  2. Тренд на фондовом рынке продолжает сохранять направление на понижение. Инвесторы следуют биржевой поговорке The Trend is Your Friend (Тренд — твой друг), не желая играть против него.
  3. Дивидендная доходность по российским акциям получается меньше, чем доходность депозитов.
  4. Публикация промежуточных итогов эмитентов: результаты компаний, дивидендные промежуточные выплаты часто хуже ожиданий рынка.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев объяснил уход инвесторов из традиционных акций, прежде всего, расширением продуктовой линейки на фондовом рынке (появились ЦФА, флоатеры, новые публичные размещения и т. д.) и интересной потенциальной доходностью новых инструментов, сопоставимой с традиционными инструментами.

Экономист, эксперт по инвестициям, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе считает, что уход из акций объясняется потерями в них. Российский рынок падает более чем на 10% с начала 2024 года. На акции давит высокая ключевая ставка, которая сейчас уже составляет 21% и может быть повышена в декабре до 22−23%. В итоге акции по доходности проигрывают другим финансовым инструментам.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов также связывает уход инвесторов из акций со ставкой и жесткой риторикой ЦБ РФ. Ожидания по ставке пересматриваются в пользу дальнейшего повышения, и в глазах многих инвесторов депозиты или фонды ликвидности выглядят сейчас более интересными, нежели акции.

«Но тут важен тайминг. Если вы покупали фонды ликвидности в начале весны, то это было отличным решением, потому что они показали лучшую доходность, чем индекс Мосбиржи и большинство акций», — отметил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».