Аналитики оценили вероятность роста биткоина до $100 тысяч до конца года

Аналитики в беседе с RT рассказали, что влияет на рост криптовалюты, и спрогнозировали стоимость биткоина в $100 тыс. до конца года.
«С начала ноября криптовалютный рынок демонстрирует значительный рост и оптимизм на фоне итогов президентских выборов в США, решения ФРС по очередному снижению ключевой ставки до диапазона 4,5—4,75% и полному введению в правовое поле отрасли промышленного майнинга в России. Биткоин за прошедшую неделю торговался в диапазоне от $66 835 до $79 673 и завершает первую декаду ноября почти 15%-ным ростом. За прошедшие 24 часа он прибавил 3%», — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он отметил, что в середине ноября «биткоину беспрепятственно открыта дорога к $80 тыс.».
Антонов добавил, что на следующей неделе в США опубликуют статистику по инфляции и потребительским ценам, розничным продажам и рынку труда.
«Участники рынка ожидают умеренно позитивную статистку, что окажет существенное влияние на курс доллара и поддержку криптовалютного рынка. В этой связи уже в ноябре биткоину отроется цель $90 тыс., при этом по техническому анализу до конца текущего года биткоину уже открыта дорога к новой рекордной отметке в $100 тыс. Усталости и негатива у инвесторов сегодня на рынке не наблюдается», — сказал собеседник RT.
В свою очередь, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович также подтвердил позитивное восприятие рынка позиции ФРС США по ожиданиям дальнейших снижений ставок.
«Более того, избранный президент Дональд Трамп будет стремиться к низким ставкам, поддерживая давление на ФРС. Это уже оказывает дополнительный стимул для роста криптовалютного рынка. В ноябре вполне вероятно закрепление биткоина выше отметки $80 тыс. В начале декабря при реализации умеренно позитивного сценария (снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и ожидание дальнейшего снижения ставки ФРС) целью по биткоину составляет уровень $82,5 тыс. Для новогоднего ралли по биткоину это неплохой уровень для старта к психологической отметке в $100 тыс.», — считает он.
Ранее стало известно, что стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум — она превысила $75 тыс.