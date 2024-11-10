Аналитики оценили вероятность роста биткоина до $100 тысяч до конца года

«Участники рынка ожидают умеренно позитивную статистку, что окажет существенное влияние на курс доллара и поддержку криптовалютного рынка. В этой связи уже в ноябре биткоину отроется цель $90 тыс., при этом по техническому анализу до конца текущего года биткоину уже открыта дорога к новой рекордной отметке в $100 тыс. Усталости и негатива у инвесторов сегодня на рынке не наблюдается», — сказал собеседник RT.