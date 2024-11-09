Задолженность россиян за капремонт выросла почти на 10%

Так, по итогам II квартала 2024 года накопившийся долг россиян за капремонт составлял 77,4 млрд рублей. А в конце 2023 года он достигал 53,8 млрд рублей.
По словам аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, задолженность по выставленным квитанциям — серьезная проблема. «Контрактование подрядных организаций идет по году, любой недосбор может привести к нарушению сроков работ подрядчиками, и подвинуть в ожидании капремонта другие дома», — пояснил он.
Склянчук отметил, что суммарную задолженность по РФ необходимо изучить в декомпозиции по регионам, чтобы убедиться, что недосборы не создают риска предбанкротного состояния какого-то отдельно взятого регионального фонда капитального ремонта. В целом задолженность может накапливаться потому, что «расходование средств на капремонт не дает тех эффектов, на которые рассчитывают собственники», считает эксперт. Например, затягиваются работы по замене кровли до наступления осенних дождей или новая отделка и утепление фасадов не приводят к росту энергоэффективности здания.
«Самое главное, что расходование средств производится без учета комплексного подхода. Могут в одном доме провести один вид работ, потом через пару лет — другой, через третий — еще один. А надо использовать комплексный подход, когда каждый дом под ключ ремонтируется, устраняются все проблемы, жизненный цикл здания продлевается на несколько десятков лет. Тогда капремонт эффективен», — резюмировал он.
Всего на 2024 год в России законтрактованы ремонтные работы в многоквартирном фонде на 315 млрд рублей. Из них 26% — это замена или ремонт инженерных сетей (водоснабжение, отопление, газ, водоотведение и электричество), 21,4% — ремонт фасадов и 21,1% — ремонт крыши. Техническое обслуживание или замена лифтов занимают 17,4% от совокупного объема плановых работ в 2024 году.
Тарифы на капремонт обновят.
Между тем генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов в октябре, выступая в ходе заседания Общественного совета при Минстрое РФ, заявлял, что даже без учета проблемы собираемости, тариф за капитальный ремонт в регионах зачастую не отражает реальную стоимость работ. Ставка взноса должна рассчитываться исходя из потребности в финансировании работ, доступности для граждан и достаточности средств для выполнения региональной программы капремонта, заявляли в конце октября в Минстрое РФ.
Ведомство сейчас разрабатывает поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят внедрить дифференцированный подход к определению платы за капитальный ремонт. Так, она может быть привязана к этажности дома, наличию в нем лифта или к конструктивным особенностям здания.
Согласно данным ГИС ЖКХ, наивысший средний процент износа в РФ сейчас у многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 1920—1941 годах — 54%, а также в 1766—1776 годах (но таких объектов всего 6 в РФ, внесенных в систему).