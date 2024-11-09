Задолженность россиян за капремонт выросла почти на 10%

«Самое главное, что расходование средств производится без учета комплексного подхода. Могут в одном доме провести один вид работ, потом через пару лет — другой, через третий — еще один. А надо использовать комплексный подход, когда каждый дом под ключ ремонтируется, устраняются все проблемы, жизненный цикл здания продлевается на несколько десятков лет. Тогда капремонт эффективен», — резюмировал он.