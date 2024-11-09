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Юрист рассказал, что будет с арендатором после смены собственника жилья

Аренда квартир в России, особенно в крупных городах, пользуется большой популярностью. Однако стоит помнить, что жильем распоряжается собственник: он может решить расторгнуть договор аренды, перестать сдавать квартиру и даже ее продать. О том, что будет с квартиросъемщиком при смене собственника, Финансам Mail рассказал Илья Гаврилов, юрист юридической фирмы «Двитекс».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

Он напомнил, что законодательство не требует расторжения договора аренды в случае продажи жилья. Главное, чтобы собственник информировал покупателя о наличии арендатора и условиях аренды.

«Если эта информация не будет раскрыта, покупатель может столкнуться с неприятной ситуацией, и в некоторых случаях договор купли-продажи недвижимости может быть признан в судебном порядке недействительным, в дополнение к чему все понесенные покупателем убытки также могут быть заявлены на взыскание с продавца», — предупредил юрист.

Согласно статье 675 Гражданского кодекса Российской Федерации, подчеркнул Илья Гаврилов, изменение собственника жилья, например, в результате продажи, не является основанием для прекращения договора аренды. Договор остается действительным на прежних условиях, меняется лишь сторона арендодателя.

При этом, арендатор при продаже квартиры может столкнуться с некоторыми рисками. Во-первых, отметил юрист, потенциальным покупателям, скорее всего, будут часто показывать квартиру. Вероятность возникновения этой ситуации во многом зависит от взаимоотношений между арендодателем и арендатором, а также от условий, прописанных в договоре: собственник может быть обязан уведомлять о предстоящем посещении.

«Еще одной проблемой может стать ситуация, когда квартиру покупает человек, намеревающийся в ней проживать. В таком случае арендатор может оказаться в положении, когда не сможет продлить договор аренды и будет вынужден покинуть жилье по истечении срока соглашения», — сказал Илья Гаврилов.

Он порекомендовал квартиросъемщикам поинтересоваться, с какой целью планируется приобретение объекта недвижимости. Если это инвестиционный проект, то покупатель будет рад наличию арендатора. А если сделка заключается с целью дальнейшего проживания, то арендатору стоит задуматься о поиске другого жилья для аренды заранее, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».