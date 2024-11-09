Юрист рассказал, что будет с арендатором после смены собственника жилья

При этом, арендатор при продаже квартиры может столкнуться с некоторыми рисками. Во-первых, отметил юрист, потенциальным покупателям, скорее всего, будут часто показывать квартиру. Вероятность возникновения этой ситуации во многом зависит от взаимоотношений между арендодателем и арендатором, а также от условий, прописанных в договоре: собственник может быть обязан уведомлять о предстоящем посещении.