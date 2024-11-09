Юрист рассказал, что будет с арендатором после смены собственника жилья

Он напомнил, что законодательство не требует расторжения договора аренды в случае продажи жилья. Главное, чтобы собственник информировал покупателя о наличии арендатора и условиях аренды.
«Если эта информация не будет раскрыта, покупатель может столкнуться с неприятной ситуацией, и в некоторых случаях договор купли-продажи недвижимости может быть признан в судебном порядке недействительным, в дополнение к чему все понесенные покупателем убытки также могут быть заявлены на взыскание с продавца», — предупредил юрист.
Согласно статье 675 Гражданского кодекса Российской Федерации, подчеркнул Илья Гаврилов, изменение собственника жилья, например, в результате продажи, не является основанием для прекращения договора аренды. Договор остается действительным на прежних условиях, меняется лишь сторона арендодателя.
При этом, арендатор при продаже квартиры может столкнуться с некоторыми рисками. Во-первых, отметил юрист, потенциальным покупателям, скорее всего, будут часто показывать квартиру. Вероятность возникновения этой ситуации во многом зависит от взаимоотношений между арендодателем и арендатором, а также от условий, прописанных в договоре: собственник может быть обязан уведомлять о предстоящем посещении.
«Еще одной проблемой может стать ситуация, когда квартиру покупает человек, намеревающийся в ней проживать. В таком случае арендатор может оказаться в положении, когда не сможет продлить договор аренды и будет вынужден покинуть жилье по истечении срока соглашения», — сказал Илья Гаврилов.
Он порекомендовал квартиросъемщикам поинтересоваться, с какой целью планируется приобретение объекта недвижимости. Если это инвестиционный проект, то покупатель будет рад наличию арендатора. А если сделка заключается с целью дальнейшего проживания, то арендатору стоит задуматься о поиске другого жилья для аренды заранее, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».