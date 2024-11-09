В России может подорожать регистрация мигрантов в квартирах

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию по месту жительства — не больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения. Кроме того, мигранты смогут арендовать квартиры только на срок своего легального пребывания в России.
«Не думаю, что это нововведение как-то повлияет на рынок аренды или покупки недвижимости, тут речь не про рынок недвижимости вовсе, а про ограничение деятельности “предпринимателей”, занимающихся продажей прописки для иностранцев. Предположу, что в случае принятия законопроекта, стоимость такой регистрации по месту жительства вырастет, ведь у собственников будет ограничение по количеству лиц, которых он может прописать у себя, и с каждого он постарается получить больше», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.
По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, сегодня более трех четвертей рынка аренды находятся в тени и слабо регулируются документально, так как многим арендодателям не хочется платить налоги. В связи с этим, мигранты с просроченным разрешением на пребывание в стране спокойно смогут снять себе комнаты и квартиры. Кроме того, арендодатель, сдающий квартиру официально, имеет право подселить к себе любое число арендаторов, заключив договор с одним из них, и закрыть глаза на проживание других людей.
Луценко отметил, что законопроект окажет лишь ограниченное действие, а после его вступления в силу заключить договор с человеком, не имеющим прав на пребывание в стране после определенного срока, уже не получится.
Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов сомневается, что данный законопроект принесет пользу. По его словам, согласно проекту, в двухкомнатной квартире площадью 60 «квадратов» таким образом можно зарегистрировать десять человек. «Любые подобные инициативы в условиях острого дефицита на рынке аренды, скорее всего, не будут полезными, но и значительного влияния на ситуацию не окажут», — сказал Сырцов.
Руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко оценила долю «резиновых квартир» на рынке аренды жилья не более чем в 5−7%. Она указала, что в основном такие жилые помещения находятся за пределами старой Москвы. По ее мнению, введение закона на рынке аренды не скажется, но будет способствовать более точному соблюдению закона о миграционном учете.