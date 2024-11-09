В России может подорожать регистрация мигрантов в квартирах

«Не думаю, что это нововведение как-то повлияет на рынок аренды или покупки недвижимости, тут речь не про рынок недвижимости вовсе, а про ограничение деятельности “предпринимателей”, занимающихся продажей прописки для иностранцев. Предположу, что в случае принятия законопроекта, стоимость такой регистрации по месту жительства вырастет, ведь у собственников будет ограничение по количеству лиц, которых он может прописать у себя, и с каждого он постарается получить больше», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.