«Что касается агросектора, то речь идет в первую очередь о кофе и какао, а также других сельскохозяйственных продуктах», — сказал он, отвечая на вопрос о том, экспорт каких товаров Уганда хотела бы увеличить в Россию.
Уганда намерена увеличить поставки кофе и какао в РФ
СИРИУС /федеральная территория/, 9 ноября. /ТАСС/. Уганда заинтересована в увеличении экспорта кофе и какао в Россию. Об этом заявил государственный министр торговли, промышленности и кооператива Уганды Уилсон Мбасу Мбади на министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.