Россия нарастит добычу нефти до 540 млн тонн к 2030 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем добычи нефти в России может вырасти с 531 млн тонн в 2023 году до 540 млн тонн на пять лет раньше планов — уже в 2030 году — и сохраниться на этом уровне до 2050 года, говорится в тексте имеющейся в распоряжении ТАСС доработанной Энергостратегии-2050. По данным ТАСС, документ направлен в правительство РФ.