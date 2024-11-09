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Россия нарастит добычу нефти до 540 млн тонн к 2030 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем добычи нефти в России может вырасти с 531 млн тонн в 2023 году до 540 млн тонн на пять лет раньше планов — уже в 2030 году — и сохраниться на этом уровне до 2050 года, говорится в тексте имеющейся в распоряжении ТАСС доработанной Энергостратегии-2050. По данным ТАСС, документ направлен в правительство РФ.

Источник: Reuters

В первоначальном проекте стратегии, который также был в распоряжении ТАСС, предполагалось, что Россия, согласно целевому сценарию, выйдет на добычу нефти в 540 млн тонн к 2036 году. В проекте документа также рассматривались только два сценария развития российского ТЭК — целевой и инерционный. В обновленный вариант документа добавлены еще два сценария — стресс-сценарий и «технический потенциал».

Как следует из документа, стресс-сценарий предполагает значительное снижение производственных показателей отраслей ТЭК на фоне сокращения экспортных возможностей и общего ухудшения внешних условий функционирования. Так, согласно стресс-сценарию, экспорт нефти из России к 2050 году может сократиться до нуля. А в сценарии «технический потенциал» рассмотрены максимально возможные уровни производственных показателей исходя из текущего и прогнозируемого технического уровня отраслей ТЭК, инфраструктурных ограничений, но без учета экономической рентабельности и целесообразности проведения возможных мероприятий.

В соответствии с целевым сценарием, экспорт нефти незначительно вырастет по сравнению с 2023 годом — с 234 млн тонн до 235 млн тонн к 2030 году и сохранится на таком уровне до 2050 года. Поставки нефти на внутренний рынок увеличатся с 297 млн тонн в 2023 году до 305 млн тонн в период с 2030 по 2050 годы.

Объем переработки нефти в 2030—2050 годы может составить 283 млн тонн против 275 млн тонн в 2023 году. Поставки нефтепродуктов на экспорт в 2030—2036 годах могут достигнуть 141 млн тонн, к 2050 году — 146 млн тонн против 132 млн тонн в 2023 году.

В стратегии также отмечается, что Россия обладает значительным нераскрытым ресурсным потенциалом для поддержания добычи нефти на уровне не менее 540 млн тонн в год и наращивания свободных мощностей для возможности гибкого реагирования на изменения мирового рынка. Для этого, как подчеркивается в документе, необходимо создавать условия для ввода нерентабельных запасов, особенно на выработанных месторождениях с применением третичных методов нефтеотдачи пласта, повышения коэффициента извлечения нефти и развития новых регионов добычи.