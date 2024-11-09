Россия нарастит добычу нефти до 540 млн тонн к 2030 году

В первоначальном проекте стратегии, который также был в распоряжении ТАСС, предполагалось, что Россия, согласно целевому сценарию, выйдет на добычу нефти в 540 млн тонн к 2036 году. В проекте документа также рассматривались только два сценария развития российского ТЭК — целевой и инерционный. В обновленный вариант документа добавлены еще два сценария — стресс-сценарий и «технический потенциал».
Как следует из документа, стресс-сценарий предполагает значительное снижение производственных показателей отраслей ТЭК на фоне сокращения экспортных возможностей и общего ухудшения внешних условий функционирования. Так, согласно стресс-сценарию, экспорт нефти из России к 2050 году может сократиться до нуля. А в сценарии «технический потенциал» рассмотрены максимально возможные уровни производственных показателей исходя из текущего и прогнозируемого технического уровня отраслей ТЭК, инфраструктурных ограничений, но без учета экономической рентабельности и целесообразности проведения возможных мероприятий.
В соответствии с целевым сценарием, экспорт нефти незначительно вырастет по сравнению с 2023 годом — с 234 млн тонн до 235 млн тонн к 2030 году и сохранится на таком уровне до 2050 года. Поставки нефти на внутренний рынок увеличатся с 297 млн тонн в 2023 году до 305 млн тонн в период с 2030 по 2050 годы.
В стратегии также отмечается, что Россия обладает значительным нераскрытым ресурсным потенциалом для поддержания добычи нефти на уровне не менее 540 млн тонн в год и наращивания свободных мощностей для возможности гибкого реагирования на изменения мирового рынка. Для этого, как подчеркивается в документе, необходимо создавать условия для ввода нерентабельных запасов, особенно на выработанных месторождениях с применением третичных методов нефтеотдачи пласта, повышения коэффициента извлечения нефти и развития новых регионов добычи.