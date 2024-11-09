РФ к 2050 году может нарастить экспорт газа до 438 млрд куб. м

Добыча газа в России, как указывается в стратегии, в 2023 году составила 637 млрд куб. м. В 2030 году показатель может достигнуть 853 млрд куб. м, в 2036 году — 965 млрд куб. м, в 2050 году — 1,107 трлн куб. м. Поставки газа на внутренний рынок вырастут с 496 млрд куб. м в 2023 году до 669 млрд куб. м к 2050 году.