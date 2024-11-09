РФ к 2050 году может нарастить экспорт газа до 438 млрд куб. м

Согласно целевому сценарию, поставки газа на экспорт в 2023 году составили 146 млрд куб. м, из которых 101 млрд куб. м пришелся на трубопроводные поставки, 45 млрд куб. м — на поставки СПГ. В 2050 году общий объем экспорта газа может достигнуть 438 млрд куб. м, из них 197 млрд куб. м трубопроводных поставок и 241 млрд куб. м СПГ.
Добыча газа в России, как указывается в стратегии, в 2023 году составила 637 млрд куб. м. В 2030 году показатель может достигнуть 853 млрд куб. м, в 2036 году — 965 млрд куб. м, в 2050 году — 1,107 трлн куб. м. Поставки газа на внутренний рынок вырастут с 496 млрд куб. м в 2023 году до 669 млрд куб. м к 2050 году.
Ключевыми направлениями развития газовой отрасли являются нивелирование негативных последствий от отказа стран Евросоюза от сотрудничества и экономически эффективное удовлетворение увеличивающего спроса на газ внутри страны, подчеркивается в документе. Рост объемов экспорта газа предполагается за счет развития трубопроводной инфраструктуры и реализации запланированных проектов СПГ.
Вместе с тем будет продолжаться реализация мероприятий по газификации, включая догазификацию в зоне Единой системы газоснабжения и расширение ее на неподключенные к магистральным газопроводам регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Арктики, а также по экономически эффективному удовлетворению растущего спроса на газ промышленных потребителей и транспорта.
В проекте стратегии рассматривалось только два сценария развития российского ТЭК: целевой и инерционный. В обновленный вариант документа добавлены еще два сценария: стресс-сценарий и «технический потенциал». Стресс-сценарий предполагает значительное снижение производственных показателей отраслей ТЭК на фоне сокращения экспортных возможностей и общего ухудшения внешних условий функционирования. А в сценарии «технический потенциал» рассмотрены максимально возможные уровни производственных показателей, исходя из текущего и прогнозируемого технического уровня отраслей ТЭК, инфраструктурных ограничений, но без учета экономической рентабельности и целесообразности проведения возможных мероприятий.